Vincent Labrune dément vouloir une Ligue 1 à 18 clubs

Le président de la Ligue de football professionnel a précisé sa pensée et assure ne pas vouloir faire passer la Ligue 1 de 20 à 18 clubs.

Le football français n'est pas au mieux de sa forme. Entre la crise due à la pandémie du Covid-19, les droits TV qui n'ont pas été payés, le football tricolore n'est pas en bonne santé économiquement. Et forcément, il faut trouver des solutions pour y remédier, l'une d'entre elle serait de passer à dix-huit clubs en et en . Pour rappel, dimanche, dans les colonnes du JDD, Vincent Labrune a donné une interview dans laquelle il a balayé l'actualité du football français tout en suggérant le passage de la à dix-huit clubs dans le futur.

"De manière générale, en Europe, il y a trop de compétitions, trop de clubs, trop de joueurs. Ça tire le niveau moyen vers le bas". Pour Labrune, il faut "repenser le modele" et trouver "des moyens de faire passer un cap aux plus gros clubs, par l’accroissement de leurs revenus. Nous devons redessiner le format de nos compétitions. C'est obligatoire, sinon nous mourrons d'ennui en matière de spectacle et d'épuisement en matière d’investissements".

Labrune a une stratégie en quatre points

Mais Vincent Labrune a tenu à clarifier ses propos dans les colonnes de L'Equipe : "Mon objectif n'est pas de passer à 18 clubs. Il est de réinventer le football français à travers différents points. Il faut travailler sur quatre axes: les relations avec les diffuseurs, la création d'une filiale commerciale au sein de la Ligue, le format des compétitions, dont je n'ai jamais dit que c'était avec 18 clubs et la relation avec les fans, qu'il faut davantage mettre au coeur de notre dispositif."

Plus d'équipes

Didier Deschamps était lui aussi favorable à un passage à 18 ce lundi en conférence de presse : "C'est gentil de me poser la question (rires). Vincent Labrune ne va pas se faire que des amis. C'est facile de le dire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je fais partie de ceux qui pensent que plus l'élite est resserrée mieux c'est. Avoir quatre matches de moins en championnat, ça va dans le sens de l'élite".

"Mais après avoir dit ça, je me doute que parmi les 20 clubs français, une dizaine peuvent se sentir concernés si on passe à 18 et peuvent descendre. C'est l'intérêt général et l'intérêt de la compétition et l'élite. Ce serait tirer le foot français vers le haut, et je sais qu'en disant ça je ne vais pas me faire que des amis. Ça me paraît censé et dans l'intérêt de la Ligue 1", a indiqué le sélectionneur. Ce sujet ne date pas d'aujourd'hui, dans le passé il a déjà été au centre des préoccupations, mais la Ligue 1 est toujours finalement restée à vingt clubs.