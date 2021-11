Diffusion TV, streaming, programme… Tout savoir sur la Coupe Arabe des Nations

A partir du 30 novembre et jusqu'au 18 décembre se joue la Coupe Arabe des Nations. Il s’agit de la 10e édition de cette épreuve et elle réunit les meilleures nations de football du monde arabe.

Où se joue la Coupe Arabe

Précédemment, ce tournoi avait été organisé par des organisations arabes (UAFA). Cette fois, c’est la FIFA elle-même qui s’est chargée de mettre en place cette compétition. L’idée est d’avoir un test grandeur nature pour le Qatar à un an de son Mondial, pour que ce pays du Golfe puisse essayer ses différentes infrastructures et installations. Six des huit stades prévus pour la compétition phare seront d’ailleurs utilisés pour ce tournoi, dont l’enceinte Al-Bayth qui accueillera le match d’ouverture de la Coupe du Monde.

Qui participe à la Coupe Arabe ?

16 équipes de la péninsule arabe sont conviées à ce tournoi. Six en provenance de la zone africaine, et dix de la zonze asiatique. A l’origine, ils étaient 22 mais il y a eu une phase préliminaire qui a vu sept nations se faire sortir avant la phase finale.

L’Algérie, l’un des cadors du continent africain, est présente mais elle participera à la compétition avec son équipe A', dirigée par l'ex-international Madjid Bougherra. Cela étant, six champions d’Afrique ont été appelés en renfort dont le duo offensif Bounedjah – Belaili. L’Egypte et la Tunisie ne seront pas au complet non plus, car privés des joueurs se produisant dans les championnats européens. Ces sélections seront donc pénalisées, mais elles auront quand même fière allure sur le papier.

Les 16 équipes qui participeront à la phase finale seront réparties en quatre groupes, dont les deux premiers se qualifieront pour les quarts de finale. Au total, 32 matches se tiendront sur 18 jours.

Le palmarès

Edition Lauréat 1963 Tunisie 1964 Iraq 1966 Iraq 1985 Iraq 1988 Iraq 1992 Egypte 1998 Arabie Saoudite 2002 Arabie Saoudite 2012 Maroc

Les compositions des groupes

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D Qatar Tunisie Maroc Algérie Iraq EAU Arabie Saoudite Egypte Oman Syrie Jordanie Liban Bahrein Mauritanie Palestine Soudan

Le calendrier

Horaires français affichés

Groupe A

30 Novembre à 11h : Qatar - Bahrein

30 novembre à 17h : Irak - Oman

3 décembre à 11h : Bahrein - Irak

3 décembre à 11h : Oman - Qatar

6 décembre à 20h : Oman - Bahrein

6 décembre à 20h : Qatar - Irak

Groupe B

30 novembre à 14h : Tunisie - Mauritanie

30 novembre à 20h : EAU - Syrie

3 décembre à 17h : Mauritanie - EAU

3 décembre à 20h : Syrie - Tunisie

6 décembre à 16h : Syrie - Mauritanie

6 décembre à 16h : Tunisie - EAU

Groupe C

1er décemnbre à 17h : Maroc - Palestine

1er décembre à 20h : Arabie Saoudite - Jordanie

4 décembre à 11h : Jordanie - Maroc

4 décembre à 20h : Palestine - Arabie Saoudite

7 décembre à 16h : Maroc - Arabie Saoudite

7 décembre à 16h : Jordanie - Palestine

Groupe D

1er décembre à 11h : Algérie - Soudan

1er décembre à 14h : Egypte - Liban

4 décembre à 14h : Liban - Algérie

4 décembre à 18h : Soudan - Egypte

7 décembre à 20h : Algérie - Egypte

7 décembre à 20h : Liban - Soudan

L'article continue ci-dessous

Diffusion TV et streaming

Le diffuseur officiel de cette compétition est le groupe BeIn Sports. Toutefois, seul la fillière du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (MENA) a choisi de retransmettre l’épreuve. Et elle le fera sur ses chaines gratuites. En France, elles ne sont malheureusement pas visibles, à moins d’être équipé d’un démodulateur spécial ou de l’option IPTV (qui n’est pas conseillée, car considérée comme du piratage). A noter que la chaine qatarie Al Kass TV retransmettra également l’ensemble des rencontres.

Pour voir les matches en streaming, il faut se connecter à BeIN Connect, mais toujours sur la version arabe et en étant muni d’un VPN.

Combien touchera le vainqueur ?

Le lauréat de la compétition empochera un joli pactole de 2M€. C’est 0.5M€ de plus que le précédent vainqueur de la CAN par exemple. Le finaliste, pour sa part, se verra attributer une somme de 1.5M€. Et l’ensemble des participants ont déjà l’assurance de percevoir une somme de 750000€.

Les matches compteront-ils pour le classement FIFA ?

Oui, les rencontres seront comptabilisées dans le prochain classement FIFA. Toutefois, leur coefficient reste réduit et équivaut à une rencontre amicale. Les sélections africaines auraient pu craindre une incidence sur le prochain tirage des barrages du Mondial, dont les têtes de série sont déterminées en fonction du classement. Mais, l’écart entre la dernière équipe tête de série et la première qui ne l'est pas à l'instant T est trop important pour être comblé durant cette seule et unique compétition.