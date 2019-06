Diego Maradona se voit comme l'entraîneur idéal pour Manchester United !

La légende argentine Diego Maradona s'est positionnée pour entraîner... Manchester United.

Si Diego Maradona n'a jamais caché son aversion pour l' , el Pibe de Oro n'exclut pas une expérience en pour autant.

C'est ce que l'ancien numéro 10 de l' a laissé entendre en évoquant la période sans gloire de , un club qui souhaite retrouver sa superbe depuis le départ du mythique Sir Alex Ferguson.



"Si Manchester [United] a besoin d'un entraîneur, je suis l'homme qu'il faut", a-t-il déclaré dans des propos accordés au magazine FourFourTwo.



"Je sais qu'ils vendent beaucoup de maillots dans le monde entier, mais ils doivent aussi gagner des trophées. Je peux le faire pour eux", a continué la légende argentine.



Avant de prendre les rênes de Dorados, au , où il officie, Maradona a dirigé l’Argentine de 2008 à 2010, ainsi que Al Wasl aux Émirats Arabes Unis.



Il a également été président du Dynamo Brest, entre autres. Mais l'idée d'exercer ses fonctions dans un club ambitieux comme MU ne l'effraie pas. Se voyant aux commandes du club mancunien, Maradona n'imagine pas une collaboration avec Paul Pogba.



"Avec United, j'ai aimé Ander Herrera. Paul Pogba ? Il ne travaille pas assez dur", a-t-il tonné.



"J’ai joué à Old Trafford [en quart de finale de la Coupe des vainqueurs de coupe en 1983/1984]. Quel bruit, comme La Bombonera", a poursuivi Maradona, avant une petite confession qui pourraient interpeller les fans de United.



“Manchester United a longtemps été mon équipe anglaise favorite. Il y a eu tant de bons joueurs et une grande équipe sous Alex Ferguson. Mais maintenant, je dois dire que c'est Man City. Je sais qu'on ne doit pas changer comme ça, mais c'est à cause de Kun [Aguero]. Nous parlons beaucoup et il joue dans une très bonne équipe".