Diego Godin touché à la cuisse gauche avec l'Inter Milan

Nouvelle recrue de l' en provenance de l'Atlético de Madrid, Diego Godin connaît un premier pépin physique.

Ce vendredi, le club lombard a annoncé qu'il souffrait d'une blessure musculaire à la cuisse gauche.

| ESAMI



Esami clinici e strumentali per @diegogodin all’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore distrazione muscolare del retto anteriore della coscia sinistra. Le condizioni saranno rivalutate di settimana in settimana.