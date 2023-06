Didier Deschamps s'exprime sur les transferts en Arabie saoudite et aux États-Unis

Ce vendredi, Didier Deschamps a donné son avis sur les joueurs qui partent dans des championnats "exotiques".

Ce vendredi, les joueurs de l'équipe de France se sont retrouvés à Clairefontaine pour commencer le rassemblement et la préparation aux matches de qualification à l'Euro 2024 face à Gibraltar et la Grèce. Présent en conférence de presse, Didier Deschamps a été questionné sur les transferts de Karim Benzema en Arabie saoudite et de Lionel Messi aux États-Unis, et sur les différentes rumeurs associées à ces championnats, dont celle de N'Golo Kanté vers le championnat saoudien.

Deschamps s'exprime sur les transferts exotiques

"Je n'ai pas d'avis, il y a des périodes comme ça. Il y a eu avant d'autres pays qui ont lancé des campagne pour mettre en valeur des championnats nationaux. Il y a eu les Etats-Unis, les pays asiatiques... La décision en revient aux joueurs de par leur situation. NGolo Kanté en fait partie. Je n'ai pas de position rédhibitoire. Aujourd'hui, je vais faire en sorte de les suivre. Ce sont des choix de carrière importants. Qui sera concernés? Je ne sais pas encore", a répondu le sélectionneur des Bleus.

Concernant le milieu de terrain de Chelsea, l'ancien entraîneur de l'OM assure ne pas avoir échangé avec Kanté. "Non, j'échange régulièrement avec les joueurs soit de mon initiative, soit de la leur mais si il y a une décision à annoncer, c'est à eux de le faire. Ce n'est pas mon rôle de les conseiller. je peux leur donner un avis mais ça reste leur décision", a-t-il simplement expliqué.