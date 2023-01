Didier Deschamps s’exprime sur les propos de Le Graët à propos de Zinédine Zidane

Ce mercredi, Didier Deschamps s'est exprimé pour la première fois sur les propos de Noël Le Graët sur Zinédine Zidane.

Depuis les déclarations de Noël Le Graët à propos de Zinédine Zidane, de nombreuses personnalités et sportifs français, à l’instar de Kylian Mbappé, ont réagi et affiché leur mécontentement à la suite de ce que beaucoup considèrent comme un manque de respect à une légende du sport français. Mais beaucoup attendaient la réaction de Didier Deschamps, récemment prolongé à la tête de l’équipe de France par Le Graët, alors que Zizou semblait être son concurrent pour le poste de sélectionneur.

Deschamps désapprouve les propos de Le Graët sur Zidane

Présent à Nice à l’occasion du lancement de la campagne annuel des Pièces jaunes, DD s’est exprimé au micro de BFM TV. Dans un premier temps, il a condamné les propos de l’ex-président de la FFF. « Ses propos, comme il l’a reconnu et admis, étaient inappropriés. Et je trouve que c’est une très bonne chose qu’il ait pu présenter ses excuses à Zizou », a expliqué le champion du monde 1998 et 2018.

L’ancien entraîneur de l’OM a, dans la foulée, répondu aux rumeurs qui laissent croire à une rivalité entre lui et l’ancien coach du Real Madrid, notamment pour prendre les rênes de la sélection tricolore. Témoignant de son respect pour l’ancien numéro 10 des Bleus, il dément toute rivalité entre les deux hommes. « De mon côté, évidemment la situation sportive a mené à une rivalité sur le plan sportif entre nous deux, voire même pour certains à une opposition. Ce que je peux vous assurer aujourd’hui, comme hier, comme il y a des mois ou des années, j’aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce qu’on a vécu et partagé ensemble dans notre première vie de joueurs, et par rapport à ce qu’il est et ce qui représente dans le football et dans le sport français », a-t-il ajouté.