Noël Le Graët a envoyé une lettre d’excuse à Zinédine Zidane !

Après la réunion du Comex qui a vu Noël Le Graët être mis en retrait de ses fonctions, un membre a expliqué qu'il s'était excusé auprès de Zidane.

Noël Le Graët ne pensait sûrement pas que ses propos auraient une telle ampleur. Dimanche à l’antenne de Bartoli Time sur RMC, le président de la Fédération française de football avait déclaré qu’il n’en avait « rien à secouer » de l’avenir du champion du monde 1998 lorsqu’il a été interrogé sur l’éventualité que Zizou devienne le sélectionneur du Brésil. Il avait même ajouté qu’il ne lui aurait pas répondu si ce dernier avait tenté de le joindre au téléphone.

Le Graët a envoyé une lettre à Zidane

Trois jours plus tard, Le Graët a en plus été accusé de comportements déplacés et insistants par Sonia Souid, et a pris la décision de se mettre en retrait de ses fonctions au sein de la 3F à la suite d’un Comex d’urgence ce mercredi, c’est donc Philippe Diallo qui assurera l’intérim jusqu’à nouvel ordre. Après la fin de cette réunion exceptionnelle, Éric Borghini, membre du Comex, a dévoilé que Noël Le Graët s’était excusé personnellement auprès de Zidane pour ses propos.

« Il nous a présenté ses excuses pour les propos tenus sur Zinedine Zidane, des propos qu’il ne pense pas, il est conscient de ce qu’il représente pour le football français et mondial. Il a reconnu qu’il avait commis une erreur, eu une communication non maîtrisée. Il a envoyé une lettre à Zinedine pour lui demander un rendez-vous. Il s’est excusé auprès de lui et auprès de nous », a-t-il expliqué au micro de BFM TV.