Di Maria, Al-Khelaïfi et toutes les réactions après Leipzig-PSG

Le PSG s'est qualifié pour la finale de la C1 pour la première fois de son histoire. Voici les déclarations des protagonistes.

Angel Di Maria au micro de RMC Sport

"On est très contents. Il faut dire que l'équipe a fait un grand match. On a marqué l'histoire du club. On est en finale, c'est très important pour nous.

C'est nous qui les avons rendu faible. On a joué à 100%. Au début c'était du 50-50 mais notre entame de match a été bonne.

Ça va être dur de dormir ce soir. On voit bien que le championnat de et celui d' sont d'un bon niveau.

On n'est plus qu'à un pas de faire l'histoire du club."

Sergio Rico au micro de RMC Sport

"Je suis très content et très heureux d'avoir eu l'opportunité de jouer aujourd'hui, ça récompense le travail au quotidien ; je donne tout à chaque entraînement y compris pour aider Keylor Navas.

Je suis fier de tout le travail effectué cette saison ; j'ai travaillé tout l'année pour profiter de ce moment.

Il n'y a pas de mot pour décrire ce que je ressens. Tout le monde est heureux, tout le monde le mérite quand on voit le travail effectué cette année.

La supériorité du PSG a été totale tant au niveau de la possession que des occasions. Le PSG a été au-dessus de Leipzig. Avec l'intensité qu'on met c'est difficile de nous poser des problèmes

Je ne sais pas comment ça va se passer pour dimanche, o va voir dans quel état est Keylor. Mais je me tiens prêts à jouer."

Nasser Al-Khelaïfi au micro de RMC Sport

"C'est une soirée historique, la première fois en finale de la LDC. Soirée magnifique. L'équipe a fait un match parfait face à une équipe difficile. Je suis très fier, fier de mes joueurs, fier de mon staff technique.

On ne voulait pas rentrer à Paris, on voulait rester à Lisbonne.

C'est un rêve. J'espère qu'il va continuer ! On mérite. Ce soir, je ne sais pas quoi dire. C'est une soirée magnifique pour nous.

Depuis 2011 qu'on est au PSG, on est proche de notre rêve. On est là, on mérite, on veut aller le plus loin. Je suis fier de tout le monde."

Thomas Tuchel au micro de RMC Sport

"C'est incroyable nous sommes ici pour jouer la finale et pour la gagner. L'équipe a fait preuve de détermination. On a mérité de gagner.

J'étais très nerveux. J'ai senti la pression aujourd'hui avant le match ce n'était pas facile. J'ai des joueur qui sont habitues à jouer avec cette pression qui aime cette pression.

Je ne suis jamais détendu car tout peut arriver dans le foot.

Notre plan ? De rester avec notre identité de jeu, de contrôler l'espace, les contre-attaques, d'utiliser les accélérations d'Angel, Ney et Kyky.

Pour moi, c'était une compétition pour les joueurs, ils doivent se sentir bien sur le terrain : pas besoin de grand changement tactique. On s'adapte à l'adversaire mais pas trop. Ils ont montré une bonne mentalité.

Bayern ou ? Je vais profiter de ce match, le regarder. C'est une récompense de pouvoir regarder ce match avec mes joueurs et le staff. Le Bayern est favori mais c'est dur contre Lyon, on va voir.

La finale de LDC pour ma carrière c'est le plus grand match."

Thiago Silva au micro de RMC Sport

"Ce n'était pas facile du tout. Il y a eu des moments très difficiles. Mais aujourd'hui on a mérité d'être en finale. Je suis très fier de mon équipe. On a joué juste. On est très forts devant. Chaque match on a la possibilité de marquer.

C'est historique mais ce n'est pas la fin ! On doit se reposer pour dimanche.

J'espère qu'on va en profiter tous ensemble avec le titre. Je suis venu au PSG pour ça. Maintenant on est finale. Ça dépendra de nous. Ça va être très compliqué pour le Bayern car Lyon joue très bien.

Je veux finir ma carrière au PSG. Maintenant je suis tranquille dans ma tête. Je suis rouge et bleu.

Cette année on a retrouvé l'équilibre. On est plus compétitifs. L'équipe qui va gagner cette , tout le monde s'en rappellera."