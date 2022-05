Di Maria sur son départ du PSG : "Je voulais rester une année de plus"

Que gardez-vous de votre parcours avec le PSG ?

C'est sept années ont été incroyables, magnifiques, inoubliables. Il y a tellement de choses que je pourrais dire mais le plus important c'est l'attention qui m'a été portée. Et je crois que si les ultras ont fait la même célébration que contre Dortmund ce signifie que j'ai bien fait les choses, que j'ai démontré que je suis venu ici pour travailler et gagner des titres. Cette ovation et l'attention de tous les gens me rend heureux.

Pouvez-vous nous raconter vos dernières minutes sur la pelouse ?

Je cherchais à marquer un but. J'avais dit au mister (Mauricio Pochettino) que je voulais marquer un but et qu'ensuite je pouvais sortir. Mais si je n'avais par marquer cela aurait été pareil. Ce but m'a donné cette tranquilité et cette émotion de pouvoir marquer un dernier but ici mais aussi de donner une passe décisive à Kylian. C'est un moment que je n'oublierai jamais, c'est une soirée magnifique pour moi

Est-ce que vous allez signer à la Juventus Turin ?

Pour le moment je vais rester tranquille et penser un peu plus à ma famille et à moi puis voir ce qui est le mieux pour moi et ma famille. Et ensuite trouver un endroit où nous serons heureux et tranquilles.

Avez-vous compris la position du club de ne pas vous prolonger ? Êtes vous déçus ?

Le club savait que je voulais rester et faire une année de plus pour parvenir à atteindre l'objectif fixé quand je suis arrivé qui est de gagner la Ligue des champions. On a été très proches en jouant une finale. C'est la seule chose que je regrette. Je sais que les gars vont continuer sur la même voie et essayer de la gagner. Ma décision était de rester, ils m'ont dit non mais aujourd'hui je suis tranquille.