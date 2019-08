Deux hommes arrêtés après un problème de sécurité au domicile d'Ozil

Le milieu d'Arsenal ne se rendra pas avec son équipe à Newcastle en raison d'un incident rencontré à l'extérieur de sa maison.

Deux hommes ont été arrêtés devant le domicile de Mesut Ozil cette semaine suite à un nouveau problème de sécurité touchant la star d’ .

Les Gunners ont annoncé vendredi qu’Ozil et Sead Kolasinac ne feraient pas partie de l’équipe d’Unai Emery lors de la première rencontre de de l'équipe à en raison de "nouveaux incidents de sécurité" sur lesquels la police enquêtait. La déclaration d'Arsenal intervient deux semaines après qu'Ozil et Kolasinac aient été victimes d'une tentative de vol à main armée devant le domicile de ce dernier. Les deux hommes ont ensuite été poursuivis dans les rues par un groupe de motards.

Aucun des deux joueurs n’a été blessé dans l’incident après s’être mis à l’abri dans un restaurant et, après s’être vu accorder un break par Arsenal, ils se sont rendus en et ont participé au match amical de dimanche dernier contre Barcelone. Ils ont ensuite entamé la semaine d’entraînement comme à leur habitude à London Colney et devraient être inclus dans l’équipe de départ pour le match de dimanche à Newcastle, jusqu’à ce qu'Arsenal ne révèle qu’aucun des deux ne participerait à ce rendez-vous.

Un communiqué publié vendredi soir indiquait: "Mesut Ozil et Sead Kolasinac ne feront pas partie de l'équipe pour notre match d'ouverture contre Newcastle United à la suite de nouveaux incidents en matière de sécurité sur lesquels la police enquête. Le bien-être de nos joueurs et de leurs familles est toujours une priorité absolue et nous avons pris cette décision après discussion avec les joueurs et leurs représentants. Nous assurons la liaison avec la police et apportons un soutien constant aux joueurs et à leurs familles".

"Nous sommes impatients d'accueillir les joueurs dans l'équipe le plus rapidement possible", pouvait-on également lire en conclusion.

La police anglaise a également publié une déclaration selon laquelle elle était en contact avec Arsenal, mais aucun autre détail n'a été fourni sur ce qui s'était passé. Les deux joueurs étaient censés être en sécurité et indemnes, mais il semblerait qu'il y a eu de différents incidents à différentes heures mercredi et jeudi, qui ont conduit à la décision de retirer le duo de l'équipe.

Et Goal appris récemment que l’un de ces incidents en question avait vu deux hommes arrêtés tard jeudi soir devant le domicile de Ozil. La police a été appelée après un incident entre les hommes et le personnel de sécurité privé de la maison. Les individus ont ensuite été conduits à un poste de police où ils ont été inculpés pour atteinte à l'ordre public. Ils comparaîtront devant la justice le mois prochain.

La police a depuis communiqué et confirmé les faits : "Deux hommes ont été inculpés en vertu de l'article 4a de la loi sur l'ordre public à la suite d'un incident survenu à Camden le jeudi 8 août. Ferhat E., 27 ans, de Highgate, et Salaman E., 27 ans, de , ont été mis en accusation le 9 août et doivent comparaître devant le tribunal d’instance de Highbury Corner le 6 septembre."

Malgré ces évènements et comme révélé par Goal vendredi, Ozil reste déterminé à rester avec le club du nord de Londres en dépit de l’intérêt signalé du côté de la de D.C. United.