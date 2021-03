Dest dévoile les secrets de sa réussite au Barça

Sergino Dest marque et influe sur les matches désormais. Il évoque les secrets de sa réussite.

Sergino Dest a été l'un des bénéficiaires de la décision de Ronald Koeman de passer à une défense à trois à Barcelone, ce qui permet à l'Américain de devenir un ailier et de rejoindre l'attaque plus souvent.

S'exprimant avant le match amical des États-Unis contre la Jamaïque en Autriche, Dest a réfléchi à ses six premiers mois à Barcelone.

"J'ai l'impression d'avoir beaucoup évolué à Barcelone", a déclaré Dest jeudi. "Ce système auquel nous jouons en ce moment, c'est quelque chose qui me va très bien. Je joue avec le meilleur au monde. À chaque entraînement [séance] vous regardez [Lionel Messi] et voyez ce qu'il fait, c'est incroyable. J'essaie de lui prendre deux ou trois choses, bien sûr, c'est vraiment difficile."

«Je sens que j'apprends de tous les joueurs. C'est vraiment bon pour mon développement. Je suis au bon endroit pour exploiter tout mon potentiel."

"Ce système convient également à toute l'équipe. Pour moi, c'est un peu mieux, car j'ai quelqu'un derrière moi et j'aime prendre des risques dans mon jeu. Si je prends des risques dans le jeu, je suis à mon meilleur actions et attaques."

"En tant qu'équipe, le système s'adapte vraiment bien parce que nous gagnons beaucoup de matchs, marquons beaucoup de buts."

Dest a révélé que Koeman lui avait donné des conseils sur la façon dont il devrait se comporter en tant qu'arrière droit de Barcelone.

"Dans le nouveau système, il m'a dit:" Si tu peux monter, vas-y"", a noté Dest. «C'est quelque chose qui me va très bien, mes capacités offensives sont mes forces. J'ai l'impression que je peux prendre plus de risques dans le match."

"J'espère que nous pourrons continuer comme ça, je pense que je peux évoluer davantage dans cette position et être plus utile pour l'équipe et aussi travailler sur mes statistiques, mes passes et mes buts sont également importants." Le joueur de 20 ans a pu réussir un doublé lors de la victoire 6-1 de Barcelone à l'extérieur à la Real Sociedad juste avant la trêve internationale.