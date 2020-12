Deschamps s'exprime sur l'avenir de Pogba à Manchester United

Le sélectionneur des Bleus a réagi aux déclarations de l'agent Mino Raiola qui annonce que "c'est fini" entre Paul Pogba et Manchester United.

Mino Raiola, le célèbre agent de joueurs, a lâché une bombe ce lundi. Interrogé sur l'avenir de Paul Pogba dans un entretien accordé au quotidien italien Tuttosport , le conseiller de l'international français a déclaré : "Pogba et , c'est fini."

Une sortie médiatique qui a fait beaucoup de bruit et qui est arrivée jusqu'aux oreilles du sélectionneur Didier Deschamps, invité à réagir à ce sujet durant la conférence de presse qui se tenait au siège de la FFF après le tirage au sort des éliminatoires de la 2022.

"On est début décembre et Paul est à Manchester"

Didier Deschamps a confié : "Si je me mets à réagir aux réactions de l'agent, de l'oncle, du chien, du grand père ou de la grande mère... Ils déclarent ce qu'ils veulent. Pour moi l'important c'est le joueur. Ils ont des décisions à prendre pour leur carrière. On est début décembre et Paul est à Manchester, même si on ne sait pas ce qui peut se passer. Certains pourront changer de club. Je peux donner un avis s'ils me le demandent, mais certainement pas de conseils. C'est leur carrière et c'est à eux de faire leurs choix."

En clair, le patron de l'équipe de estime que c'est à Paul Pogba de prendre la décision qu'il estime la meilleure pour lui. Mais il se tient à disposition de l'ancien Havrais s'il souhaite l'appeler pour avoir son avis concernant la suite qu'il entend donner à sa carrière.

Pogba est arrivé chez les Red Devils en provenance de la en 2016 pour 105 millions d'euros. Il a notamment remporté la en 2017 en marquant le premier but de la finale, mais les blessures sont venues compliquer ses derniers mois à MU. Le n°6 des Bleus ne jouit plus d'un statut de titulaire indiscutable dans les rangs mancuniens alors que son contrat se termine en 2022.

