Deschamps rend hommage à Tapie, "un homme qui voulait gagner"

Ancien milieu de l’OM de Tapie avec qui il a gagné la Ligue des Champions, Deschamps a salué la mentalité de gagnant de son ancien président.

Il restera à jamais le premier. Le premier joueur à avoir soulever la coupe aux grandes oreilles pour un club français. Ce joueur n’est autre que l’actuel sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps.

Avant d’être le premier à soulever la Coupe du monde pour la France en 1998, Deschamps avait déjà été un précurseur et est encore et toujours le seul capitaine d’un club français vainqueur de la Ligue des Champions. A Marseille, « la Dech » faisait partie de cet OM façonné par Bernard Tapie et qui avait échoué l’année précédente en finale.

Présent en conférence de presse pour le rassemblement des Bleus en vue du Final 4 de la Ligue des Nations, le sélectionneur français a bien évidemment été invité à réagir à la mort de son ancien président.

S’étant fendu d’un communiqué dimanche, Deschamps a surtout insisté sur la mentalité de gagnant de Tapie et de ce qu’il avait pu lui apporter alors qu’il n’avait que 21 ans au moment de son arrivée sur la Canebière.

"Ce qu'il voulait c'était gagner, être le meilleur et ce dans tous les domaines. Vous savez ce qu'il s'est passé y compris avec l'OM. On est beaucoup de joueur à avoir connu ce sacre à être parti à l'étranger ensuite. On a connu une belle carrière. Il n'était pas là simplement pour être là mais bien pour gagner. C'était son caractère."

"Je ne vais pas rentrer dans les détails précis mais c'est un personnage qui a marqué le football et d'autres domaines. le fait de l'avoir côtoyer m'a marqué sur certaines choses qu'il m'a dit. Cela correspondait à un management spécial car chacun a sa personnalité. Il ne peut pas laisser insensible que l'on soit d'accord ou pas. Il avait une faculté pour s'exprimer. J'ai eu des discussions privilégiées avec lui qui m'ont poussé à réfléchir maintes et maintes fois."