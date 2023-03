La France a tranquillement dominé les Pays-Bas, ce vendredi en éliminatoires de l’Euro. Découvrez les principales réactions d’après-match.

L’équipe de France pouvait difficilement rêver d’un meilleur match de reprise. Trois mois après sa finale de Mondial perdue, elle est repartie de l’avant en prenant le dessus sur les Pays-Bas à l’occasion de son premier match en éliminatoires de l’Euro 2024. Dans un stade de France rempli à ras à bord, les Tricolores l’ont emporté 4 à 0 avec notamment un duo Mbappé - Griezmann en feu.

Logiquement, au sortir de cette rencontre et malgré une deuxième période de moins bonne facture, les vice-champions du monde ne pouvaient qu’être contents. Avant de se rendre à Dublin pour y affronter l’Euro, Didier Deschamps et ses hommes ont exprimé leur satisfaction. Le travail a été fait et bien fait même.

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur TF1) : « C’est une belle rentée, même si les pays bas ont eu quelques soucis, avec les joueurs malades et les blessés. Mais ça n’enlève rien à ce qu’on a fait dans cette belle ambiance. Et ne pas prendre ce but vers la fin, c’est mieux. Il y a beaucoup de points positifs. Le match était quasi plié à la mi-temps, mais on est resté appliqués et sérieux. Gagner ce match-là c’était important mais on en a un autre qui vient vite. On a peu de temps pour récupérer. On aura un autre type de match là-bas et il faudra aller chercher trois points de plus ».

Kylian Mbappé (attaquant de l’équipe de France sur TF1) : « Le pénalty arrêté de Maignan ? C’est super, on ne voulait pas prendre de buts ce soir. C’était important pour lui, car il commence par un cleah sheet. On est très contents pour lui et j’espère que va lui donner de la confiance. On s’est préparé toute la semaine avec l’idée de ne pas décevoir notre public. On voulait être dans la lignée du mondial, à l’exception de la finale. Un premier pas réussi mais tout reste à faire. Ma première comme capitaine ? Normal, j’ai continué à faire mon travail. Aider l’équipe et être décisif. Et j’ai essayé d’emmener les autres avec moi. Mais, il ne faut pas s’enflammer, le plus dur reste à faire ».

Mike Maignan (gardien de l’équipe de France sur la chaine L’Equipe) : « Ma première comme titulaire oui. Titulaire indiscutable, on va laisser ça de côté. C’est un match qu’on a préparé et on voulait absolument gagner car on a perdu une finale qui a fait mal il y a de cela trois mois. On voulait repartir de l’avant pour lancer un message. Et les phases de qualification c’est toujours compliqué, et gagner comme on l’a fait c’est très important pour la suite (...) Comment je me suis senti ? Ça a été, car on a travaillé cette semaine et on a beaucoup échangé. Et avec des joueurs de haut niveau c’est facile, on parle le même football. Il suffit de communiquer. Le pénalty ? C’était un duel psychologique. Je voulais prendre le plus de place possible (dans les buts, ndlr). L’équipe méritait de ressortir avec un clean sheet. Le jeu au pied ? Le but ce n’était pas de prendre de risques, mais si on peut garder le ballon pour faire courir l’adversaire on le fait. Et les passes que j’ai pu ressortir c’était sans risque. Kylian Mbappé ? C’est notre capitaine, ça lui va bien et c’est un bon leader. On le pense tous ».

Ronald Koeman (sélectionneur des Pays-Bas) : "On peut faire des erreurs, mais on ne peut pas perdre le ballon à 20 mètres de son propre but. C'est tout simplement interdit. Le quatrième but est dû à une perte de balle de Memphis Depay. Et puis Kylian Mbappé a montré sa classe (...) Je ne pense pas que j'aurais dû être plus défensif. On ne peut pas blâmer le système pour cela (...) Je pense que ce résultat ne peut être que positif. Les joueurs ont retrouvé leur place".

