Deschamps émet une condition à la convocation de Clauss

Sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps est inquiet pour son arrière droit de l’OM, Jonathan Clauss.

La situation de Jonathan Clauss à l’Olympique de Marseille intéresse le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. Si son protégé est visé par ses dirigeants de l’OM ces dernières semaines, une situation qui pourrait le déstabiliser, l’entraîneur champion du monde 2018 a émis une condition pour la convocation de Clauss pour l’Euro 2024.

Clauss déstabilisé par Benatia

Dans une double interview (Canal+ et Prime Video), le nouveau conseiller sportif de l’Olympique de Marseille a fait certaines révélations sur le cas du défenseur français, Jonathan Clauss, qui était cité sur le départ lors du dernier mercato hivernal. Pour Mehdi Benatia, le protégé de Didier Deschamps en Equipe de France n’a pas un bon comportement. Aussi, a-t-il fait un point sur les agissements du mercato concernant l’arrière des Bleus.

« Ce qui s’est passé avec Clauss ? C’est très simple. A mon arrivée, on m’a mis en garde sur deux trois joueurs dont le comportement était limite. Jonathan fait partie de ces joueurs-là. Je sais qu’il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach pour lui expliquer ce qu’on attendait de lui, dans l’attitude en tant que leader et international français. On pensait que le message était passé, mais malheureusement ça ne l’était pas », avait laissé entendre le directeur sportif de l’OM.

« Contre Monaco, il demande le changement. Nous, sur un joueur aussi important, on est obligé de lui dire « serre les dents ! ». Ce n’est pas le moment où il faut nous lâcher parce qu’il nous manque 10 ou 12 joueurs à ce moment-là. Quand il sort et qu’on apprend que ce n’était qu’un coup, tout le staff n’est pas content. On se dit que le joueur veut partir. Le club me demande d’appeler son agent après ce match. Je lui laisse une note vocale effectivement. En lui disant que c’était important pour nous de pouvoir avancer rapidement s’il veut partir. Mais il n’y a pas eu de menace. Personne n’a menacé personne. Il n’y pas eu d’offre finalement. Là, il joue et on verra à la fin de la saison ce qui se passera. Son état d’esprit est-il meilleur depuis ? Un petit peu mieux, oui », avait ajouté Mehdi Benatia.

Clauss à l’Euro 2024 si…

Alors qu’il avait perdu confiance sous Gattuso, Jonathan Clauss a retrouvé sa place de titulaire sous les ordres de Jean-Louis Gasset (sauf contre Montpellier, victoire 4-1). La situation du joueur est bien suivie par son sélectionneur national.

Selon L’Equipe, Didier Deschamps a été très attentif au feuilleton Jonathan Clauss, et son staff a pu discuter avec lui durant cette période compliquée. Il conserve sa confiance mais devra démontrer sa valeur au cours des prochaines semaines s'il veut aller à l'Euro cet été.