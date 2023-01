Deschamps attaqué par un vieux bourreau : « Il a confisqué l'Équipe de France »

À la tête des Bleus depuis 2014, Didier Deschamps ne s'est pas fait que des amis. Il vient même d'être accusé d'avoir confisqué l'Équipe de France.

À la suite d'un Euro 2020 plutôt moribond, l'idée d'un départ de Didier Deschamps de l'Équipe de France avait été avancée. Une arrivée de Zinédine Zidane, qui a refusé plusieurs offres pour rester libre, a même largement fait son chemin. Mais à la sortie de la Coupe du monde 2022, DD a finalement été prolongé jusqu'en 2026. Pour Vincent Duluc, détracteur de Deschamps depuis plus de 20 ans, le sélectionneur a tout simplement « confisqué l'Équipe de France ».

« L'Équipe de France, qui appartient à tout le monde, a été confisquée »

Dans son édito au sein du journal L'Équipe, Vincent Duluc a tenu à revenir sur la prolongation de contrat de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le journaliste n'est pas tendre avec cette décision : « On a le sentiment général d'avoir été pris pour des jambons. » Concrètement, il n'accepte pas la sensation d'avoir été baladés depuis le début. « Les fausses hésitations et les fausses négociations ont débouché sur cette vraie prolongation entre amis, comme prévu » a-t-il ajouté.

Vincent Duluc profite de sa tribune pour alerter sur l'appropriation du pouvoir autour de l'Équipe de France : « Outre la légitimité de poursuivre jusqu'en 2024, cette prolongation se heurte à un principe de base : le fait que l'Équipe de France, qui appartient à tout le monde, puisse être ainsi confisquée par une seule personne pendant 14 ans. » Et il n'hésite pas à responsabiliser également le président de la Fédération française : « Si Le Graët avait vraiment voulu que le contrat du sélectionneur s'arrête, il lui suffisait de l'imposer à Deschamps. »

À la fin de son édito, le journaliste sportif met enfin en garde pour la suite : « Il faudra, un jour, aussi penser à l'avenir, et à la possibilité que l'Équipe de France s'ouvre à une autre manière et à d'autres hommes. Et c'est en cela que l'échéance 2026 pose problème : il ressemble à une confiscation sans condition, et introduit une réserve que le simple horizon 2024 aurait balayée. » Le risque donc de voir les Bleus s'enfermer dans un conformisme dont il serait difficile de se départir.