Des Bleuets fortement amoindris à Tokyo

Sylvain Ripoll, le sélectionneur de l’équipe de France espoirs, a communiqué ce vendredi sa liste finale pour les JO.

L’équipe de France va se présenter à la fin du mois à son premier tournoi olympique de football depuis 1996. Et elle le fera malheureusement avec une équipe dépourvue de ses principaux éléments. A l’exception de Paul Bernardoni, aucun joueur majeur ayant contribué à la qualification pour cette compétition ne sera présent au Japon.

Ripoll a dû bricoler

En raison du refus des clubs de libérer leurs sociétaires, Sylvain Ripoll, le sélectionneur, a dû ratisser large pour composer sa liste. D’après une révélation de L’Equipe, il avait même envisagé faire appel à des joueurs au chômage. Parmi les éléments qu’il a dû enlever de sa liste au dernier moment, il y a notamment William Saliba et Amine Gouiri (Nice), Eduardo Camavinga (Rennes) et Maxence Caqueret (Lyon).

L’équipe sera donc nettement moins compétitive que celle qui s’est présentée pour les quarts de finale de l’Euro espoirs en mai dernier, avec les Aouar, Ikoné et cie. Cela n’avait d’ailleurs pas empêché les Bleuets de chuter en quarts contre les Pays-Bas.

Thauvin et Gignac sont bien là

Deux joueurs de plus de vingt-quatre ans figurent dans cette liste et il s’agit de deux internationaux A, en l’occurrence André-Pierre Gignac et Florian Thauvin. Le duo est excité à l'idée de participer ensemble à cette aventure. Pour la petite histoire, leur formation des Tigres est le club le plus représenté de la liste tricolore vu que Ripoll n’a choisi qu’un élément par club en France.

On notera aussi la présence du Parisien Timothée Pembélé, ainsi que Modibo Sagnan, l’arrière de la Real Sociedad, et qui est convoqué pour la première fois.

L’équipe de France, dont le rêve est de faire aussi bien qu’aux JO de Los Angeles avec la conquête de l’or, débutera son parcours par un match contre le Mexique (22 juillet). Trois jours plus tard, elle se mesurera à l’Afrique du Sud. Enfin, le 28 juillet, elle défiera le hôte japonais.



La liste des Bleuets :

Gardiens : Paul Bernardoni (Angers), Stefan Bajic (Saint-Etienne), Dimitry Bertaud *(Montpellier)

Défenseurs : Melvin Bard (Lyon), Anthony Caci (Strasbourg), Ismaël Doukouré (Valenciennes, L2), Pierre Kalulu (AC Milan, ITA), Clément Michelin (Lens), Timothée Pembélé (Paris-SG), Modibo Sagnan (Real Sociedad, ESP).

Milieux : Alexis Beka Beka (Caen, L2), Jérémy Gélin (Rennes), Enzo Le Fée (Lorient), Téji Savanier (Montpellier), Lucas Tousart (Hertha Berlin, ALL).

Attaquants : André-Pierre Gignac (Monterrey, MEX), Randal Kolo Muani (Nantes), Isaac Lihadji (*) (Lille) Nathanaël Mbuku (Reims), Arnaud Nordin (Saint-Etienne), Florian Thauvin (Monterrey, MEX).

(*) Bertaud et Lihadji ne partiront à Tokyo que pour pallier un éventuel forfait.