Derby AS Roma – Lazio : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Roma-Lazio.

Un derby romain qui s'annonce chaud bouillant

Ce derby entre l'AS Roma et la Lazio ne sera pas seulement une question de suprématie locale. Les deux équipes sont au coude-à-coude en championnat et le vainqueur réalisera une belle opération dans la course à la Ligue des champions.

Avant ce choc, la Roma est 4e avec 25 points tandis que la Lazio est 5e avec 24 points.

Date, horaire et lieu de Roma-Lazio

Date : dimanche 6 novembre 2022

Ville : Rome (Italie)

Stade : Stadio Olimpico

Heure du coup d'envoi : 18h00 heure française

Compétition : 13e journée de la Serie A

Arbitre de la rencontre : Monsieur Daniele Orsato (Italie)

Sur quelle chaîne voir le match Roma-Lazio ?

Le streaming pour voir le match Roma-Lazio

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming via l'application beIN CONNECT.

ROMA-LAZIO, L'AVANT-MATCH

Joueurs retenus, joueurs blessés, joueurs suspendus pour Roma-Lazio

Pour ce derby, José Mourinho sera privé de Paulo Dybala, de Georginio Wijnaldum et de Leonardo Spinazzola.

Du côté de la Lazio, Maurizio Sarri devra faire sans son buteur vedette, Ciro Immobile (qui est blessé) et sans son métronome, Sergej Milinko-Savic qui est suspendu.

Les équipes probables pour la rencontre Roma-Lazio

AS Roma : Rui Patricio - Mancini, Smalling, Ibañez - Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski - Zaniolo, Pellegrini - Abraham.

SS Lazio : Provedel - Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic - Vecino, Cataldi, Alberto - Pedro, Anderson, Zaccagni.

Les statistiques à connaître avant Roma-Lazio

● Après son succès 3-0 au match retour la saison dernière, la Roma pourrait obtenir deux blanchissages consécutifs contre la Lazio en Serie A pour la première fois depuis la saison 2013-2014.

● La Lazio a remporté les deux derniers derbies de Serie A contre la Roma joués lors de la phase aller du championnat, en marquant toujours trois buts.

● La Roma n'a perdu que deux de ses 24 derniers matches de Serie A contre la Lazio en tant qu'équipe évoluant à « domicile » (14V, 8N) : 1-2 en... mars 2012 et 1-3 en avril 2017. Les Giallorossi ont remporté quatre de leurs cinq derniers derbies joués à domicile (pour un nul).