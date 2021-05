Der Zakarian va quitter Montpellier

En fin de contrat à l'issue de la saison, Michel Der Zakarian va quitter son poste d'entraîneur de Montpellier.

La fin de l'histoire est désormais toute proche. Arrivé dans l'Hérault en 2017, Michel Der Zakarian va quitter son poste d'entraîneur du MHSC à l'issue de la saison.

L'ancien entraîneur du FC Nantes s'est mis d'accord avec sa direction pour ne pas prolonger son contrat, qui arrive à terme le 30 juin prochain. Il va donc quitter le club après quatre saison à la tête d'un club qui n'est pas sorti du Top 10 de Ligue 1 depuis son arrivée. Un joli bilan, même si le club n'a plus retrouvé l'Europe depuis son titre inespéré en 2012.

Des Montpelliérains qui accueillent Saint-Etienne ce dimanche avec encore un mince espoir de se mêler à la lutte pour une qualification européenne par le biais du championnat lors des trois dernières journées. Les Héraultais occupent actuellement la huitième place de Ligue 1, une semaine après leur défaite inattendue sur la pelouse de Nice (3-1).

Après les Verts, Andy Delort et ses coéquipiers devront encore défier Strasbourg, Brest et Nantes pour tenter de revenir sur Lens et Marseille, qui comptent provisoirement neuf points d'avance sur eux.

Surtout, Montpellier a encore une chance de remporter un titre (et de valider un billet pour l'Europa League par la même occasion) avec une demi-finale de Coupe de France à disputer le 12 mai prochain à la Mosson face au PSG. En cas de qualification en finale, il faudrait ensuite se défaire du vainqueur de l'autre demie, qui opposera les amateurs de Rumilly Vallières, pensionnaires de National 2, et Monaco au stade de France la semaine suivante, le 19 mai.

Cinq matchs, peut-être six, avec pour objectif d'offrir une belle sortie à Michel Der Zakarian, qui a annoncé son départ à ses joueurs samedi après que la décision ait été entérinée avec les dirigeants.

Celui qui avait débuté sa carrière d'entraîneur avec l'équipe réserve de Montpellier avant de passer notamment par Nantes, Clermont ou Reims va donc devoir trouver un nouveau challenge à 58 ans.

En 138 rencontres de Ligue 1 jusqu'à présent avec Montpellier, Der Zakarian possède un bilan globalement positif avec 49 victoires pour 50 nuls et 39 défaites.