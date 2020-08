Dembélé, Cornet, Aulas... Les réactions après Manchester City - Lyon (1-3)

C'est forcément plein d'enthousiasme que les joueurs et le staff de l'Olympique Lyonnais ont fêté cette qualification contre Manchester City (1-3)

Moussa Dembélé (attaquant de l’OL sur RMC Sport) : "On savait que ça allait un match compliqué contre une grosse équipe. Ce n’est pas facile quand tu es sur le banc mais je me suis dit que j’allais tout donner. On s’est fait une promesse de tout donner à la pause et c’est ce qu’on a fait.

La mentalité a changé dans le groupe. Il y a toujours de la tristesse de ne pas commencer mais j’ai essayé d’apporter ma pierre à l’édifice en rentrant. On prend les matches par matches. Ça ne sert à rien de se voir trop beau, trop vite."

Anthony Lopes (gardien de l’OL sur RMC Sport) : "C’est incroyable parce qu’on est clairement l’équipe surprise. Personne ne nous attendait à ce niveau-là. On a le droit de continuer de rêver, de croire qu’on peut le faire. Notre système nous a mis énormément bien en jouant à 5 derrière.

On savait qu’on allait avoir des opportunités et qu’il fallait les mettre au fond. On est forcément heureux de battre un club contre . On joue au football pour vivre de tels matches. Maintenant, on est en demies et il faut continuer notre petit bonhomme de chemin. On va bien se reposer et tranquillement se reposer pour le ."

Jean-Michel Aulas (président de l'OL sur RMC Sport) : "C’est merveilleux. On a un groupe qui s’est transcendé. On avait déjà des bons joueurs mais il manquait le côté psychologique. Je suis très heureux ce soir. C’est formidable d’avoir enchaîné une qualification contre la Juve et City. On sait que Manchester City est une machine et qu’elle aurait dû passer donc oui c’est un exploit. C’est aussi une résonance par rapport à ce qui s’est passé depuis des mois avec ce championnat qui s’est arrêté à dix journées de la fin à une 7eme place.

Il faut souligner le coaching de Rudi et la volonté des joueurs au moment de l’égalisation. Je pense que Rudi est un garçon qui fait bien son travail même si tout n’a pas été facile. Il a su, avec humilité et quelques fois des difficultés, faire son travail et il a fait en sorte que ce travail lui permette cette reconnaissance donc non, ce n’est pas une revanche, c’est une confirmation. "

Maxwel Cornet (latéral de l’OL sur RMC Sport) : "Ce sont des matches exceptionnels à jouer. On ne joue pas tous les jours des quarts. Je marque, ça tombe encore sur City mais le plus important c’est le travail de toute l’équipe. Je prends du plaisir à jouer contre les meilleurs du monde. Ce n’est pas un hasard si on est là. On a bien travaillé durant la préparation et on l’a vu ce soir, on a tous fait les efforts. Les critiques, ça fait partie du foot, il faut juste retourner la tendance et c’est ce que j’essaye de faire depuis que je suis à . Sous-estimé par les autres clubs ? Je ne sais pas mais ils nous attendaient sûrement pas à ce niveau. On roule notre bosse, tout en humilité, pour pouvoir faire ce genre de performance. On connait la puissance offensive du Bayern Munich et ce sera forcément un match compliqué. Il faudra mettre la même envie que ce soir."

Rudi Garcia (entraîneur de l’OL sur RMC Sport) : "Fier de mes troupes, fier de mes joueurs. On croyait en nous, qu’on pouvait faire l’exploit. On n’a pris qu’un but et c’est dû à l’esprit d’équipe du groupe. Moussa était déçu mais comme je l’avais dit avant le match, je savais qu’il allait être décisif en rentrant. Je suis ravi qu’il ait mis un doublé puisqu’il n’avait pas encore marqué dans la compétition.

Avec Pep, il faut s’attendre à tout. On savait qu’il pouvait concocter quelque chose pour nous déstabiliser mais on peut dire qu’on a gagné la bataille tactique. Après Leipzig, on voulait surtout être en huitièmes de finale et c’est ce qu’on avait réussi. Si on affiche cet état d’esprit, on peut faire quelque chose contre le Bayern.

Me faire adopter ? J’essaye de donner le meilleur de moi-même partout où je passe donc j’essaye ici. Je veux être heureux avec mes joueurs et mes dirigeants et si on m’apprécie, c’est toujours mieux. Nos supporters nous manquent mais quand on a fait la conférence de presse, j’ai laissé Houssem Aouar parler car c’est un joueur qui a une identité club."