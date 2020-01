Demba Ba : "Mané mérite plus le Ballon d'Or que Messi"

L'ancien attaquant de Chelsea pense que son compatriote aurait plus mérité le Ballon d'Or que la star argentine au vu de son année exceptionnelle.

Le vote du Ballon d'Or 2019 a toujours été injustement favorable à la star barcelonaise Lionel Messi. C'est en tous cas ce qu'estime Demba Ba, l'ancien attaquant de et qui affirme que son compatriote, Sadio Mane, aurait été un vainqueur plus méritant.

La star sénégalaise de a connu une campagne 2018-19 impressionnante et qui a débouché sur une couronne continentale et le titre du meilleur réalisateur de la . Mané n'a cependant pu terminer que quatrième au classement de prestigieux Ballon d'Or. Ba pense que son compatriote aurait été ignoré même si ses statistiques avaient été échangées avec celles de Messi, arguant les meilleurs honneurs individuels étant devenus plus un concours de popularité qu'un reflet de la forme affichée pendant l'année.

L’ancien attaquant des Bleus a déclaré à The Independent ce qui suit à propos de celui qui a été récemment désigné joueur africain de l’année : «De nos jours, nous parlons tellement de statistiques - je pense qu’il avait les statistiques individuelles et collectives pour remporter le Ballon d’Or. J'ai toujours dit que si vous échangez les statistiques de Mané en 2019 avec celles de Messi, Messi l'aurait quand même gagné, même avec moins de buts. Le fait que Mane ait remporté la , la Supercoupe, il a joué une saison incroyable et terminé meilleur buteur ex-aequo en Premier League, c'est fou! Et il n'y a pas que cela, il a aussi été décisif dans tous les matches. Je pense qu'il aurait dû gagner. "

Ba a ajouté: «J'ai eu cette conversation avec beaucoup de joueurs. Ils disent "oui, mais Messi est un meilleur joueur". Bien sûr, tout le monde le sait! Même Sadio; s'il vient et me dit qu'il est meilleur que Messi, je le giflerais et lui dirais "tais-toi garçon et assieds-toi! "Mais en 2019, selon moi, il a eu une meilleure saison."