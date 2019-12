Ballon d’Or 2019 - Messi : "Je n’en ai jamais assez"

Après avoir reçu son sixième Ballon d’Or, Lionel Messi a fait savoir qu’il n’est pas encore rassasié en trophées individuels.

Pour la sixième fois de sa carrière, Lionel Messi a été couronné Ballon d’Or. L’Argentin retrouve le sommet après être resté dans l’ombre pendant quatre ans. Mais c’est un retour en force et « La Pulga » a particulièrement savouré le moment où il a reçu le trophée.

Interrogé par Didier Deschamps sur les sentiments qui le parcouraient à la suite de cette nouvelle consécration, le Barcelonais a d’abord fait preuve de gratitude envers tout ce qui l’ont aidé en cette année 2019 : « Je voudrais remercier les journalistes qui ont voté pour moi et qui m'ont choisi. Et qui m'ont permis d'avoir cette distinction. Je tiens à remercier mes coéquipiers en club. C'est remarquable. Merci infiniment. Il y a quelques années, j'ai reçu mon premier Ballon d'Or à Paris. Et c'était impensable ce que je vivais à l'époque. Maintenant, j'en ai un 6e. C'est un moment différent. Je tiens à remercier ma famille et mes enfants. Ma femme me disait il ne faut jamais cesser de rêver, travailler, s'améliorer et prendre du plaisir. Je tiens à remercier Dieu ».

« Ce qui compte le plus c’est la réussite collective »

Après cette première réaction, Messi a vu les organisateurs lui apporter ses cinq autres Ballons d’Or. Il devient le joueur à compter le plus de lignes au palmarès de ce titre : « Je suis content de vivre ça. Déjà au niveau personnel et aussi du côté sportif. J'essaye à chaque fois de m'améliorer. J'ai l'impression qu'il m'en fait toujours plus. Ce prix-là est toujours particulier, mais ce qui compte le plus c'est la réussite collective. »

« La Pulga » s’est dit également très content pour son club de Barcelone, qui dépasse le au nombre de couronnements (12 contre 11) : « Je suis fier et content d'écrire l'histoire de mon club tant aimé. Je joue pour l'une des meilleures équipes au monde. Et c'est important pour le Barça d'avoir ce prix. Ce ne sont pas que les miens. »

Enfin, à la question s’il pouvait en décrocher un septième dans le futur, Messi a rétorqué : « J'ai beaucoup de chance et je suis béni. J'espère pouvoir continuer à jouer au football pendant très longtemps. Un jour la retraite va sonner, mais je pense avoir encore de belles années devant moi. Je tiens à profiter du football. »