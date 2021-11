Découvrez la montre du futur Ballon d'or 2021

C'est le 29 novembre que l'on connaîtra le lauréat du Ballon d'or 2021, récompense créée par le magazine France Football pour désigner le meilleur footballeur de l'année.

En attendant de savoir qui succèdera à Lionel Messi chez les hommes et à Megan Rapinoe chez les filles, France Football a annoncé un partenariat exclusif de trois ans avec l'horloger suisse Cecil Purnell.

Lors de la cérémonie du 29 novembre prochain qui se déroulera au théâtre du Châtelet, les deux vainqueurs recevront une montre spécialement créée pour l'événement et baptisée tout simplement, « Ballon d'Or ».

« Le Ballon d'or est au football ce que les Oscars ou la Palme d'or sont pour le cinéma : la récompense suprême. Comme le foot est le sport le plus populaire au monde et que le Ballon d'or en est la distinction la plus prestigieuse, nous avons décidé de nous associer officiellement avec cet événement de portée planétaire. Si d'autres marques de montres sponsorisent des clubs ou des compétitions, Purnell, qui occupe une place à part en raison de son positionnement très haut de gamme, ne pouvait lier son nom qu'au meilleur joueur, au numéro 1, c'est-à-dire au Ballon d'or », explique Maurizio Mazzocchi, le CEO de Purnell.

Cette montre Purnell « Ballon d'or » est dotée d'un mouvement mécanique à remontage manuel, calibre P10 tourbillon, d'une réserve de marche 50 heures, d'une étanchéité de 30 mètres et d'un bracelet en caoutchouc noir avec boucle déployante en or rose.

Si le tourbillon (système mécanique complexe afin d'améliorer la précision de la montre) est classique, il n'en est pas moins original puisqu'il prend la forme d'un ballon positionné au cœur d'un boîtier en or rose de 48 millimètres de diamètre.

« Nous avons pour habitude de ne proposer que des pièces ultrasophistiquées. Dans le cas présent, nous souhaitions créer un modèle exprimant la passion du football. Le tourbillon dissimule donc son extrême complexité sous un visage simple et ludique, transcendant la technique pour offrir un véritable spectacle », précise Mazzocchi.

Afin de rendre cette montre encore plus unique, un texte est gravé sur le couvercle du barillet de gauche : « France Football est honoré de remettre au vainqueur masculin de la 65eédition du prestigieux trophée Ballon d'or France Football 2021 la montre Purnell Ballon d'or. Théâtre du Châtelet. Paris, le 29 novembre 2021. » Pour la future gagnante, le mot « masculin » est remplacé par « féminin ».

Le barillet de droite porte quant à lui ces mots : « Ballon d'or France Football et Purnell partagent les valeurs universelles que sont la performance, le talent, le fair-play et la pérennité. Valeurs auxquelles s'associe Éric Coudray, inventeur du calibre Purnell P10 qui équipe la montre pièce unique Purnell Ballon d'or 2021. »