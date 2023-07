Décision surprenante ! L’Inter Miami accepte un retour de Messi à Barcelone

Le club de l’Inter Miami a validé le retour de sa star Lionel Messi à Barcelone.

Des rumeurs parues ce week-end dans la presse ont laissé croire que le club américain de l'Inter Miami a décidé d'aider sa star, Lionel Messi, à obtenir le meilleur des hommages de la part de son ancien club de Barcelone.

Les Américains acceptent tout de Messi

Messi a quitté Barcelone à l'été 2021, après des relations tendues et des conflits entre lui et le président du club Joan Laporta. Il avait alors signé au Paris Saint-Germain dans le cadre d'un accord de transfert gratuit.

La Pulga est resté en France pendant deux saisons. Deux années au cours desquelles il n'a pas eu la réussite qu'il souhaitait et c’est pourquoi il a décidé de partir en mai dernier et rejoindre les rangs de l'équipe américaine de l'Inter Miami cet été.

Et selon le journal "Sport", Jorge Mas, l'un des propriétaires de l'Inter Miami, a ouvert la porte à une coopération avec Barcelone afin de permettre à Messi d’achever plus joyeusement son histoire avec le club catalan.

L’Inter Miami veut réconcilier Messi avec le Barça

"Je ne sais pas si ce sera un match amical ou un adieu, ils ont la Gamper Cup, mais il y aura quelque chose que j'espère que le nouveau stade du Camp Nou ouvrira et nous voulons que Lionel Messi lui fasse ses adieux", a déclaré Mas.

Et le propriétaire de l'Inter Miami a exclu l'idée que Messi joue en prêt à Barcelone, en disant: "Non, cela n'arrivera pas, mais bien sûr, il mérite d'être honoré là-bas, et je le ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le faciliter et aider à le rendre possible parce qu'il le mérite".