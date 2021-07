Dechamps et Le Graet ont discuté

Une dizaine de jours après l’élimination des Bleus de l’Euro, le sélectionneur et le président se sont rencontrés pour discuter du futur.

Comme c’était annoncé, Noël Le Graët et Didier Deschamps ont pris le temps de se rencontrer et faire le point sur leur collaboration. Selon une information divulguée par Le Parisien, la rencontre entre les deux hommes s’est tenue mercredi.

Le patron de la FFF avait pris le soin de ne pas réagir à chaud suite à la sortie prématurée de l’équipe de France lors de l’Euro. Il souhaitait faire une analyse de la situation lui-même, sans se laisser influencer par les critiques extérieures.

« Je laisse toujours passer une dizaine de jours parce que chacun doit réfléchir à ce qui a été bien ou pas bien, a-t-il déclaré dimanche dernier sur Téléfoot. On va passer un moment à Guingamp. D’abord c’est un ami, quelqu’un qui, depuis que je l’ai pris, n’a jamais déçu. Il est fidèle, organisé. C’est le premier échec, on peut le dire, il ne faut pas se voiler la face. S’il va rester sélectionneur? Je n’ai pas dit ça. On va discuter. Il faut toujours être d’accord pour continuer, avoir les mêmes objectifs. Les deux doivent avoir envie, la Fédération et l’entraîneur »

L'article continue ci-dessous

Deschamps devrait continuer

Rien n’a filtré de la discussion qu’ont eue Le Graët et Deschamps, mais nul doute qu’elle s’est portée sur l’avenir de ce dernier à son poste. Selon toute vraisemblance, ce dernier va continuer dans ses fonctions jusqu’à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C’est-à-dire jusqu’à la fin de son contrat. Pour la suite, le suspense reste entier.

Il y a fort à parier que le dirigeant breton et le technicien bayonnais ont également évoqué les dysfonctionnements apparus durant le tournoi continental. Tant au niveau de l’organisation que de la vie du groupe. Pour beaucoup d’observateurs, c’est la raison qui a conduit les Tricolores à échouer devant les objectifs fixés. Un état des lieux était inévitable pour ne pas que les mêmes erreurs se reproduisent dans le futur.

Pour rappel, Deschamps est aux commandes des Bleus depuis 2012. Il détient d’ores et déjà le record de longévité dans cette fonction.