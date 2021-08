Les débuts compliqués de Thauvin avec les Tigres

Le Français a fait ses débuts avec les Tigres et ça ne s'est pas bien passé…

C'est en mai dernier que Florian Thauvin est devenu officiellement un joueur des Tigres. Mais avec sa participation aux Jeux Olympiques, il n'avait pas pu disputer le moindre match avec son nouveau club.

Expulsé dès son premier match

Dimanche soir, il a fait ses grands débuts en Liga-MX, à domicile, face au club de Santos Laguna, à l'occasion de la troisième journée du tournoi d'ouverture. En l'absence d'André-Pierre Gignac, blessé, Thauvin était le seul Français présent sur la pelouse au coup d'envoi.

Mais dès la 35e minute de jeu, Florian Thauvin a été expulsé par l'arbitre de la rencontre, après consultation de la VAR, pour un tacle sur Omar Antonio Campos, le latéral adverse, qui tentait de le déborder avant de centrer.



Mécontent de la prestation du Français, le chaud bouillant public des Tigres, a conspué l'ancien joueur de l'OM lorsqu'il a rejoint les vestiaires.

Menés 1-0 dès la huitième minute de jeu, les Tigres sont parvenus, à 10 contre 11, à arracher l'égalisation en toute fin de rencontre par l'intermédiaire de Salcedo (89e).

Une lourde défaite pour sa deuxième apparition

Florian Thauvin a ensuite présenté ses excuses sur Twitter : « Je voulais m'excuser pour ce geste maladroit. J'aurais préféré que cela se passe mieux ce soir (…) Il faut apprendre de ses erreurs et passer à autre chose. (…) Félicitations à l'équipe pour la réaction. Allez les Tigres. »

Quería disculparme por este gesto torpe. Hubiera preferido que fuera mejor esta noche, lamentablemente así es. hay que aprender de los errores y seguir adelante. gracias a todos por sus mensajes . Felicitaciones al equipo por la reacción. Vamos Tigres 🐯 pic.twitter.com/pesJ07gZpZ — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) August 8, 2021

Mardi soir, Thauvin espérait se rattraper à l'occasion de son deuxième match sous ses nouvelles couleurs. Les Tigres affrontaient en effet les Seattle Sounders dans le cadre de la Leagues Cup, une compétition opposant les clubs du championnat mexicains au club de la Major League Soccer, la ligue nord-américaine.

Mais toujours privés de Gignac, les Tigres se sont lourdement inclinés 3-0 en quart de finale du tournoi. Titulaire, Florian Thauvin a été remplacé dès la mi-temps Nicolás López. Mais le champion du monde a été intéressant sur le plan offensif avec un tir non cadré, une frappe contrée, deux passes non converties en but par ses coéquipiers et deux coups francs obtenus.

Le prochain match des Tigres aura lieu ce samedi 14 août, contre Puebla FC (4e journée de la Liga-MX) et on souhaite à Florian Thauvin de pouvoir enfin décrocher une victoire.