De Ligt : "Ronaldo m'a demandé si j'allais rejoindre la Juventus"

Le capitaine du Portugal a demandé au jeune défenseur de l'Ajax s'il compte rejoindre son équipe, la Juventus, cet été.

Annoncé comme l'une des grandes promesses du football néerlandais et européen, Matthijs de Ligt s'est fait un nom cette saison. Brillant avec l' Amsterdam en championnat mais aussi et surtout en , le défenseur central a également été convaincant lors de ses sorties avec les , aidant son équipe nationale à aller jusqu'en finale de la Ligue des Nations. S'il n'a pas permis à son équipe de remporter le trophée, Matthijs de Ligt a tout de même une très belle cote sur le marché des transferts.

Les plus grands clubs européens s'arrachent la pépite de l'Ajax Amsterdam. Le , le PSG, la et sont notamment à la lutte pour rafler la mise et s'offrir un défenseur pour les dix prochaines années. Une lutte si intense que même certains joueurs essayent d'influencer Matthijs de Ligt. Si Frenkie De Jong, son ancien coéquipier à l'Ajax et compatriote, a admis plusieurs fois qu'il aimerait le voir le rejoindre au Barça, une autre star mondiale a conseillé le jeune néerlandais.

CR7, VRP de luxe

En effet, après le succès du en finale de la Ligue des Nations contre les Pays-Bas, les réalisateurs ne s'y sont pas trompés en filmant l'accolade et l'échange après la rencontre entre Cristiano Ronadldo et Matthijs de Ligt. Alors qu'est-ce que les deux hommes ont bien pu se dire ? Et bien c'est simple. Selon le défenseur central néerlandais, lui-même le quintuple Ballon d'Or lui a fait la cour afin qu'il rejoigne la Juventus cet été.

"Est-ce qu'il m'a dit de venir à la Juventus ? Cela pourrait être vrai, oui. Je ne l'ai pas compris au début. J'étais un peu choqué, alors j'ai ri, mais je n'ai rien dit. Peu de temps après le match, vous n'êtes pas du tout inquiet, vous êtes déçu d'avoir perdu et c'est la seule chose à laquelle vous pensez", a révélé le capitaine de l'Ajax Amsterdam au micro de NOS, quelques minutes après la défaite des siens au Stade du Dragon.

Champion des Pays-Bas avec l'Ajax cette saison, Matthijs De Ligt a été l'un des grands artisans du très beau parcours européen du club néerlandais, éliminé en demi-finale par . Du haut de ses 19 ans, le capitaine de l'Ajax a déjà disputé 117 matches en professionnel avec son club formateur et a été récompensé du prix Golden Boy en 2018. Un grand avenir attend Matthijs De Ligt, et ça, Cristiano Ronaldo l'a bien compris.