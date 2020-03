De recrue à 55 millions à bouc émissaire des Spurs de Mourinho: le déclin dramatique de Ndombele

La recrue phare de Tottenham subit une première année terrible en Premier League, avec une attitude particulièrement déroutante.

Après 517 jours sans la moindre recrue, les supporters de étaient naturellement excités lorsque le club a annoncé la double signature de Jack Clarke de Leeds et Tanguy Ndombele de . Alors que le jeune Anglais a été salué comme un talent pour l'avenir, on pensait que Tanguy Ndombele secouerait le sol anglais après son arrivée pour un montant historique pour les Spurs de 55 millions de livres sterling (69 millions de dollars).

Les preuves suggéraient certainement que les Spurs avaient décroché une autre étoile montante et qu'il pouvait devenir un talent de classe mondiale. Mais plutôt que d'exceller à Londres, l'international français patauge, prétendant au titre de la pire recrue de la saison.

"J'espérais que les joueurs qui ne sont pas fatigués donnent plus à l'équipe. Quelqu'un doit réaliser qu'on est en et c'est une nouvelle expérience, et la première fois qu'il vient à , et j'espère que la saison prochaine, il sera fantastique parce que jusqu'à présent, cela ne suffit pas", a déclaré l'entraîneur José Mourinho après le match nul 1-1 du week-end dernier à Turf Moor, en repoussant sans discernement le milieu de terrain, qui jusqu'à présent n'a marqué que deux buts et a délivré deux passes décisives en Premier League.

"Je ne vais pas m'enfuir et je dois dire qu'il a eu assez de temps pour arriver à un niveau différent. Je sais que la Premier League est difficile, et certains joueurs mettent beaucoup de temps à s'adapter à une ligue différente. Mais un joueur avec son potentiel doit nous donner plus qu'il ne nous donne, surtout quand vous voyez comment Lucas (Moura), (Giovani) Lo Celso et ces joueurs jouent. Je ne peux pas continuer à lui donner des opportunités", a ajouté le Special One.

Mourinho a fait valoir son point de vue en retirant le milieu de terrain à la pause face à Burnley, Ndombele n'ayant pas tenté un seul tacle ou effectué une seule interception. Ce n'était pas la première fois que le Portugais taclait le milieu de terrain né à Paris. "Il est toujours blessé", s'est plaint l'ancien entraîneur du et de en janvier. "Il est blessé, il n'est pas blessé, il joue un match. C'est la même chose depuis le début de la saison".

Alors que Tnaguy Ndombele a dû surmonter une maladie de la hanche paralysante à l'adolescence qui aurait pu mettre fin à sa carrière avant qu'elle ne commence, il n'a jamais connu de problèmes comme en , où il n'a participé à trois matches de Premier League successifs qu'à deux reprises cette saison. En effet, à Lyon, il n'a raté que six matches de en deux saisons et a été sur le banc pour cinq de ces rencontres.

Que ses problèmes soient réels ou dans sa tête, son attitude sur le terrain a été critiquée bien plus que sa capacité à influencer un match pour de bon lorsqu'il est en possession de ses moyens. "Sa performance n'était rien de moins qu'une honte en termes d'effort sans le ballon. Avec le ballon, il était très bon, mais sans le ballon, vous ne pouvez pas croire ce que vous voyez", a déclaré Jamie Carragher, consultant pour Sky Sports, après le match de Burnley.

"Si vous regardez ses statistiques avec le ballon en première mi-temps, il était l'un des meilleurs joueurs de Tottenham. Lorsque vous le regardez dans le match, il perd très rarement le ballon. Mais il n'a pas fait un seul sprint en 45 minutes. Il semble juste marcher et ne pas bouger jusqu'à ce que le ballon s'approche de lui. Il aime dire aux autres quoi faire. Il se cachait", a poursuivi l'ancien défenseur de . Cette évaluation ne pouvait guère être plus éloignée de celle de N’Golo Kante, qui a commenté après les débuts internationaux de Ndombele contre l’ : "Il court partout; il ne s'arrête pas".

Sans surprise, compte tenu des critiques que lui a faite son entraîneur, il n'a pas été présent sur le terrain lors de la défaite 3-0 en mardi à Leipzig, un match qui s'est avéré une épreuve compliquée pour les Spurs, car ils ont été largement dominés par le club de . Sans Harry Kane et Son Heung-Min, ils se sont retrouvés sans leader sur le terrain. Ndombele a été signé pour remplir ce rôle, donc c'était un réquisitoire accablant à quel point il était tombé bas en sept mois alors qu'il n'était pas en mesure de jouer une seule minute, malgré le fait qu'il soit en pleine forme.

Il ne fait aucun doute qu'il est assez bon pour jouer au plus haut niveau, cependant, avec Lyon, il a excellé à deux reprises contre en Ligue des champions la saison dernière, aidant même l'équipe du Rhône à remporter un succès 2-1 à l'Etihad stadium - un match dans lequel sa puissance et sa facilité technique brillaient. De même, il a été encensé par l'ancien entraîneur lyonnais Bruno Genesio après une victoire 2-1 à domicile sur le PSG en 2018 pour "l'équilibre" qu'il a apporté à l'équipe et sa "capacité à résoudre des problèmes tactiques avec son intelligence de jeu".

Considéré par Philippe Lemaire, son entraîneur des moins de 17 ans à comme quelqu'un "qui pue le football", son virage à la fois en attitude et en application est vraiment déroutant. Sur le papier, il a le profil d'un joueur idéalement configuré pour jouer en Premier League et pour une équipe de José Mourinho, mais la réalité s'est révélée être radicalement différente. "Il y a beaucoup de joueurs fantastiques qui, au cours des premières saisons dans de nouveaux pays, pour différentes raisons, ont du mal", a ajouté Mourinho après la catastrophe de Burnley, jetant au milieu de terrain un espoir que, même s'il est peu utilisé avant la fin de la campagne en cours, il peut encore avoir la chance de faire ses preuves.

Tanguy Ndombele était censé être un symbole du brillant avenir de Tottenham, mais est plutôt devenu le motif d'une campagne terriblement décevante qui les amène à se précipiter pour se qualifier pour n'importe quelle compétition européenne la saison prochaine. Il peut - et doit - faire mieux s'il veut atteindre son potentiel.