David Silva en discussions avec Valence

L’international espagnol David Silva serait en pourparlers avec son ancien club de Valence en vue d’un éventuel come-back.

En fin de contrat à , David Silva pourrait effectuer son retour à Valence lors de la prochaine intersaison. Selon le site ESPN, des discussions ont été entamées pour des retrouvailles entre le chevronné ailier et son club formateur. Et elles avancent bien.

Ce retour pourrait tout de même être compliqué à cause du décalage de la saison. La FIFA ayant décrété que les joueurs en fin de contrat doivent rester au sein de leurs clubs respectifs jusqu’à ce que les championnats soient achevés. Cette impérativité pourrait amener la direction des Ché à revoir leurs plans et pister d’autres cibles.

Durant son premier passage à Mestalla, Silva a disputé 119 matches et marqué 21 buts (entre 2004 et 2011). Il avait formé un trio très performant avec David Villa et Juan Mata.

Au cours de la dernière saison de , le champion du monde 2010 n’a disputé que 19 rencontres avec Manchester City (pour 3 buts marqués).