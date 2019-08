David Luiz dévoile ses objectifs avec Arsenal

Jeudi soir a marqué la fin du mercato en Angleterre. Dans les derniers instants du marché, Arsenal est parvenu à recruter David Luiz.

Afin de palilier au départ de Laurent Koscileny à Bordeaux, a donc trouvé le central qu'il lui fallait.

L'ancien élément de ou encore du PSG est revenu sur le choix de ce transfert, évoquant notamment ses ambitions de titres avec les hommes d'Unai Emery.

💬 "I’m here to give everything and to try to make this club arrive where it deserves to arrive - winning big games and big titles."@DavidLuiz_4 has a message for you all - and we reckon you're going to like what he's got to say!



#BemvindoDavid pic.twitter.com/3J5VUPwHLj