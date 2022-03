David De Gea écarté de la sélection espagnole

Le gardien de but de Manchester United, David de Gea, a été écarté par le sélectionneur espagnol Luis Enrique au profit du méconnu David Raya de Brentford.

De Gea a joué le dernier match de Manchester United contre l'Atletico Madrid mardi soir. Une rencontre qui s’est achevée par l’élimination des Diables Rouges à la suite du faux-pas essuyé (0-1). Un revers qui symbolise la saison compliquée qu’est en train de vivre l’ancien rojiblanco et ses coéquipiers.

De Gea continue de descendre dans la hiérarchie des gardiens

De Gea était titulaire au sein de la sélection espagnole lors d'une Coupe du monde 2018 avant de devenir le remplaçant d'Unai Simon, lequel a aidé la Roja à atteindre les demi-finales du Championnat d'Europe l'année dernière.

Raya, 26 ans, est né à Barcelone mais joue en Angleterre depuis plusieurs années. Il a notamment joué à Blackburn avant de rejoindre Brentford en 2019. Il sera probablement le troisième gardien de but derrière Simon de l'Athletic Bilbao et Robert Sanchez de Brighton.

De Gea compte 45 capes avec son pays, mais la dernière remonte au 13 octobre 2020 lors du match contre l’Ukraine en Ligue des Nations. La mise à l’écart dure donc depuis un an et demi et ce n’est pas vraiment rassurant en vue du Mondial 2022 au Qatar.