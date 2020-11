David Alaba réagit à l’arrêt des négociations avec le Bayern Munich

Suite à l’annonce du président du Bayern de l’arrêt des négociations pour la prolongation d’Alaba, l’Autrichien s’est montré surpris.

C’est un feuilleton qui aurait dû couler de sources et qui est en train de tourner au vinaigre. En fin de contrat en juin 2021, David Alaba est entré en discussions depuis un certain temps avec le , afin de prolonger l’aventure.

Arrivé chez les Bavarois en 2008 afin de terminer sa formation, l’Autrichien est rapidement devenu une référence en puis en Europe. Avec bientôt 400 matches au compteur (394) avec les champions d’Europe en titre, le gaucher espérait donc se voir récompenser.

Alaba : "Je n’ai pas parlé avec d’autres clubs"

Mais, malgré de nombreuses discussions entre la direction et son conseiller, rien n’avance. Pire, le point de non-retour semble avoir été atteint au sein du club, comme l’a laissé entendre Herbert Hainer, le président.

"Nous n'avons rien entendu jusqu'à hier. Notre directeur sportif Hasan Salihamidzic a alors demandé à nouveau activement au conseiller et la réponse a été que l'offre n'est toujours pas satisfaisante et que nous devrions aller plus loin. Nous avons alors décidé de retirer complètement l'offre. Cela signifie qu'il n'y a plus aucune offre."

Opposé au RB , le Bayern Munich a donc envoyé son représentant autrichien pour parler de cette confrontation de la 3eme journée de la Ligue des Champions. Mais les questions ont rapidement tourné autour du futur d’Alaba. Le défenseur a donc répondu à la déclaration de son président.

"Comme vous tous, je l'ai appris dans les médias. C'est bien sûr une situation particulière. Il faut voir comment cela va se passer. J’aime vraiment jouer pour le Bayern. Je me sens très à l'aise et je suis heureux de faire partie de l'équipe."

"Je ne peux pas dire à quoi ressemblera le futur. Je n'ai pas été approché, aucun club ne m'a officiellement parlé. (…) Le Bayern Munich a toujours été mon seul interlocuteur. Je n'ai eu aucun contact avec d'autres clubs."

Alaba comprend les fans

Annoncé à , au Barça ou même au PSG, David Alaba a pour l’instant la tête au Bayern Munich. Mais, le fait que les discussions aient été mises sur la place publique semblent avoir cassé quelque chose entre les deux parties.

"J’aurais aimé que tout ça reste en interne. Vu comment j’ai été dépeint, je comprends le point de vue des fans, mais ce n’est pas la vérité. Les sommes annoncées dans les médias ne sont pas vraies. Je suis déçu et même blessé que les chiffres n'aient pas été démentis par mes dirigeants."