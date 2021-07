Dante revient sur sa blessure : "Dans de telles situations, il faut avoir le contrôle de ses émotions"

Absent depuis l'automne dernier après sa rupture des ligaments croisés, le défenseur niçois de 37 ans est prêt à revenir à son meilleur niveau.

Victime d'une rupture des ligaments croisés contre Angers le 1er novembre dernier et absent depuis de longs mois, le défenseur central niçois Dante a entamé la préparation avec le reste du groupe pour reprendre la compétition le mois prochain, avec la reprise du championnat programmée face à Reims, le 8 août.

"Je suis très heureux, j'ai la flamme, je me sens comme un jeune qui débute chez les pros. Chaque entraînement, j'ai envie de montrer que je suis capable, que je suis concentré", a assuré le Brésilien de 37 ans dans un entretien accordé à L'Equipe, tout en revenant sur ces derniers mois de galère.

"Dans de telles situations, il faut avoir le contrôle de ses émotions, choisir d'être positif car ça va alléger les soucis. Mon épreuve, c'est quoi, huit mois ? Alors ok, on n'a pas le temps de se plaindre, la mission est donnée et on la prend. Quand tu as l'amour du foot, ça passe plus facilement car tu veux absolument rejouer."

Pas question en tout cas pour lui d'imaginer mettre un terme à sa carrière après cette blessure : "Non, car j'ai toujours ce truc dans le ventre qui brûle un peu, cette adrénaline qui fait que je suis là. J'aime les grosses épreuves, chercher mes limites", dit-il encore.

"Je sais que malgré mon âge, j'ai toujours la force car j'aime ce que je fais. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est le travail au quotidien qui compte. Je respecte ceux qui pensaient que je pouvais arrêter, mais c'était aussi une motivation."

Enfin, l'expérimenté central passé notamment par le Bayern et Wolfsburg a livré ses impressions sur les débuts de Christophe Galtier, nouvel entraîneur sur la Côte d'Azur : "C'est très positif, pas seulement parce qu'il est champion de France. Son discours est déjà passionnant.

"On voit sa méthode de travail, son envie de créer quelque chose, ça m'a beaucoup plu. Il veut façonner un vrai groupe, avec un esprit familial et compétiteur. Il est très heureux d'être là, a très envie de réussir. On sent qu'il est prêt à tout faire pour aller au bout de ses objectifs."