Danilo : "Ronaldo fixe ses limites"

Cristiano Ronaldo n'a aucune limite, sauf celles qu'il se fixe, comme l'a confié Danilo à Marca.

Danilo a été régulier dans l'équipe de la Juventus depuis son arrivée en 2019, ce qui l'a vu retrouver son meilleur football avec la Vieille Dame après des périodes mitigées au Real Madrid et de Manchester City. Le Brésilien a parlé dans une interview exclusive avec Marca sur sa situation actuelle et ce qu'il a appris dans ses clubs précédents.

Le joueur avec le plus match et les minutes jouées sous Andrea Pirlo est désormais un joueur régulier. "Avant, je manquais de continuité et j'avais besoin de matches pour produire mes meilleures performances. Cette saison, je pense avoir ces matches. Je suis vraiment heureux pour le niveau auquel je suis et de pouvoir aider mon équipe. "

Danilo est d'ailleur devenu plus polyvalent, évoluant à plusieurs postes différents. "Je n'ai aucune difficulté à changer parce que ma façon de voir le football a toujours été comme ça. J'aime analyser les mouvements des joueurs et les espaces créés sur le terrain. Je ne peux pas jouer comme n°9 (il sourit) , mais je n'ai aucun problème à jouer au centre ou même comme un milieu de terrain. La chose la plus importante est de jouer. "

"J'aime beaucoup m'impliquer dans la construction de la pièce et Pirlo me donne beaucoup de liberté pour aider et obtenir avec précision le ballon à nos attaquants afin qu'ils puissent créer des ravages chez l'adversaire. Pirlo veut que je me déplace beaucoup et que je sois beaucoup sur la balle", a confié le défenseur, qui a aussi connu Pep Guardiola. "Pirlo est assez similaire à Guardiola. Ils pensent au football en termes d'occupation de l'espace, ils analysent comment anticiper les mouvements de l'adversaire. C'est un type de football que j'aime et c'est pourquoi les choses vont bien pour moi, Je crois."

Danilo a aussi évoqué le fait de partager un vestiaire avec le meilleur buteur de l'histoire du football. "J'ai joué avec Cristiano Ronaldo pendant deux ans au Real Madrid et maintenant à la Juventus. Beaucoup le suivent de loin et je suis honoré de faire partie de son histoire. Le voir travailler tous les jours des buts marquant et son ambition de gagner est incroyable."

Pour lui, Cr7 n'a aucune limite, sauf celles qu'il se fixe. «Il fait ses limites. Tant qu'il continue avec cette motivation, je ne peux voir aucune limite pour lui. Vous pouvez continuer aussi longtemps que vous le souhaitez. Physiquement, il est incroyable, il a 36 ans et joue à chaque match. Il ne repose pas et ne veut pas non plus le faire, il est unique."