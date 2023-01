Daniel Riolo dézingue le PSG et Sergio Ramos

L'avenir de Sergio Ramos divise au PSG et c'est également le cas chez les observateurs du football français.

Battu à Lens, le Paris Saint-Germain n'a pas affiché son meilleur visage. Loin de là. Le club de la capitale a été décevant en l'absence de Neymar et Lionel Messi en attaque. Mais c'est surtout sur le plan défensif que le champion de France en titre a été en grande difficulté. En témoigne le deuxième but des Sang et Or inscrit par Loïs Openda où ce dernier s'est joué de la défense centrale parisienne avec une facilité déconcertante.

"Si Ramos prolonge, il faut tout abandonner"

L'attaquant du RC Lens a humilié Sergio Ramos et Marquinhos. Le premier cité a été particulièrement en difficulté lors de cette rencontre, ce qui d'après L'Equipe a soulevé des questions sur la continuité de l'Espagnol au PSG, lui qui est en fin de contrat avec le club de la capitale l'été prochain. Au micro de RMC, Daniel Riolo a fait un constat net et sans bavure concernant l'avenir de Sergio Ramos.

"La défense, bon Sergio Ramos très honnêtement, si le Paris Saint-Germain arrive à lui faire prolonger son contrat et que finalement il prolonge son contrat. La il faut abandonner. Là on passe à autre chose, cela voudra dire que le Paris Saint-Germain a abandonné toute idée de football", a expliqué Daniel Riolo, connu pour ses prises de position sur le club de la capitale.

"Il faut arrêter avec le mec important dans le vestiaire"

"Si on considère que Sergio Ramos doit rester au PSG... Si on nous a dit que Luis Campos est quelqu'un qui connaît le football... Ramos va rester parce que attention, dans le vestiaire il est très important. On nous a déjà fait le coup avec Gianluigi Buffon, le mec important dans le vestiaire. A chaque fois, il y a le mec important dans le vestiaire, mais on en a rien à faire, des assistances sociales dans le vestiaire", a ajouté le consultant RMC.

"Le PSG a besoin de joueurs de football. Il n'y a plus de défense et en plus il n'y aura pas de recrutement s'il n'y a pas de départ. Mais franchement personne ne va nous les prendre les joueurs du PSG en défense, donc il n'y aura pas de départ", a conclu Daniel Riolo. Révolté, le consultant RMC Sport risque d'être encore déçu par le club de la capitale.

Si l'affaire est loin d'être entendue, avant la performance décevante de l'international espagnol face à Lens, la tendance aurait plutôt été à une prolongation de contrat. Les prochaines semaines et les prochains mois seront décisifs pour Sergio Ramos mais la porte à une prolongation de contrat est loin d'être fermée, au plus grand dam de Daniel Riolo.