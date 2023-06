Daniel Riolo démonte Messi sur son passage au PSG

Au moment de faire le bilan du passage de Messi au PSG, Daniel Riolo estime que l'Argentin n'a rien apporté au club de la capitale.

Ça y est, Lionel Messi a choisi sa future destination. Après avoir officialisé son départ du Paris Saint-Germain, le septuple Ballon d'Or a décidé de quitter l'Europe à son tour et de rejoindre l'Inter Miami de David Beckham pour la saison prochaine. Après deux saisons dans la capitale française, La Pulga s'en va en laissant derrière lui un sentiment d'échec et de frustration. Si sa deuxième saison est nettement meilleure que la première, ses performances depuis le Mondial, notamment en Ligue des Champions face au Bayern Munich, ont de quoi frustrer.

Riolo n'a jamais cru en Messi au PSG

C'est le cas pour Daniel Riolo, qui s'est exprimé au sujet de l'ancien numéro 30 parisien dans l'After Foot ce mercredi. Et pour lui le bilan est simple, Lionel Messi n'a rien apporté au PSG pendant son passage. "La première année pas bonne, on l’avait dit dans l’After. Les mois précédent la Coupe du monde pour se préparer à cette échéance, on en avait parlé également. Le fait qu’il n’en ait jamais rien au à cirer de Paris, du PSG et qu’il était pas bas bien ici, on l’avait déjà dit également. Je pense à tous les ‘PSGix’ qui se sont fait abuser pendant deux ans et qui y ont cru. Les vrais supporters, eux, n’y ont pas cru", a-t-il lancé.

Si le consultant RMC a reconnu que l'ancien Barcelonais a pu apporter d'un point de vue commercial, il insiste sur le fait que Messi n'a rien apporté d'un point de vu football. "Au niveau du business, ça l’a servi lui et le PSG. Il a permis les revenus supplémentaires au club. Pour ce qui est des réseaux sociaux, on a les chiffres de la chute de ce côté-là (plus de 2 millions d'abonnés en moins sur Instagram). Le PSG va beaucoup perdre de ce qu’il avait gagné ces dernières années grâce à lui. On va peut-être revenir à quelque chose qui ressemble plus à du football, plutôt que tout le business qu’il peut y avoir autour même si on sait que c’est essentiel, mais autour de Messi, ce n’était que ça parce que footballistiquement, il n’a rien apporté. Sa venue a été, de moins point de vue, inutile en terme footballistique, ça n’a pas fait progresser le club. Il n’a fait progresser personne, il n’a pas partagé son talent, il n’a pas donné", a poursuivi Riolo.