Daniel Alves retenu avec le Brésil pour les JO

L'ancien défenseur du PSG, Daniel Alves, fait partie des joueurs brésiliens convoqués pour disputer les Olympiades de Tokyo.

L'équipe brésilienne qui disputera le tournoi olympique à Tokyo est déjà connue. Le sélectionneur André Jardine a annoncé ce jeudi (17) la liste des 18 joueurs convoqués qui se rendront au Japon pour défendre le titre remporté aux JO de Rio de Janeiro en 2016.

La principale information de cette liste c'est la présence de Daniel Alves, joueur vétéran de São Paulo de 38 ans. L'ex-Parisien a été appelé lors des éliminatoires, mais une blessure l'a empêché de prendre part aux matches. En participant à ce tournoi, il peut espérer enrichir encore un peu plus son palmarès personnel, qui est déjà bien garni puisqu'il est le footballeur le plus titré en activité.

Pour compléter son groupe, Jardine a invité trois joueurs de plus de 24 ans (âge limite pour le tournoi de football aux Olympiades). Outre Dani Alves, le gardien Santos, 31 ans, d'Athletico-PR, et le défenseur Diego Carlos, 28 ans, de Séville, ont également été convoqués.

Parmi les internationaux A qui disputent actuellement la Copa America, Douglas Luiz a été retenu. Branco, directeur de la CBF, a précisé que la sélection sera présentée le 8 juillet. Cependant, si le Brésil atteint la finale de la compétition continentale, la présentation sera reportée de quelques jours.

Ça sera sans Neymar

La fédération brésilienne a eu des difficultés à concocter le groupe qui dispute les Jeux Olympiques. Le championnat ne faisant pas partie du calendrier des compétitions de la FIFA, les clubs ne sont pas obligés de libérer leurs sociétaires. Neymar et Marquinhos, par exemple, n'ont pas été libérés par le PSG pour se rendre au Japon.

Le Real Madrid n'a pas non plus libéré deux de ses éléments qui étaient pressentis pour pour rejoindre le groupe auriverde, Rodrygo et Vinícius Junior. Le nouvel entraîneur du club, Carlo Ancelotti, souhaite que tous ses joueurs soient disponibles pour la pré-saison.

Les 18 joueurs brésiliens retenus pour les JO de Tokyo :