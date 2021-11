Dani Alves avoue avoir été "lourd" pour revenir à Barcelone

Comment faire du neuf avec du vieux ? Il suffit de demander au FC Barcelone. Depuis quelques semaines, le club catalan a décidé de prendre une nouvelle direction, en limogeant notamment Ronald Koeman. Afin d’ouvrir une nouvelle ère, Joan Laporta a tenu sa promesse électorale et a réussi à convaincre Xavi de revenir dans son club de toujours.

Ancien métronome du jeu barcelonais sous les ordres de Pep Guardiola, il sera déjà à la place de son mentor et a la lourde tâche de ramener le Barça à la place qu’il mérite. Pas une mince affaire vu le jeu déployé par les Blaugrana depuis le début de la saison mais Xavi va pouvoir compter sur un joueur d’expérience pour y arriver.

Après avoir fait un appel du pied il y a quelques semaines, Dani Alves est lui aussi de retour au Camp Nou. A la différence que le Brésilien sera lui toujours présent sur le prés au contraire de Xavi.

Avec ses 38 ans au compteur, Alves a réussi à convaincre son ancien coéquipier et Laporta du bien fondé de son retour dans le vestiaire catalan, quitte à être un peu insistant.

"J'ai été très lourd avec le président, j'ai insisté pour revenir. Je pensais pouvoir aider. Ce club m'a tout donné. Je ne voyais pas ça comme une obligation, mais comme un plaisir d’aider, a avoué le latéral lors de sa présentation. J'ai été très lourd, il a parlé à Xavi et Xavi m'a appelé pour me dire qu'il comptait sur moi si je voulais venir. Le reste fut très facile. Quand quelqu'un veut quelque chose, ça se fait. Les gens parlent du salaire, mais pour moi ce n'est pas important. Je n'ai jamais rien eu, je me contente de peu. Je pense à faire partie de la transformation du Barça, tout est secondaire quand tu reçois un coup de fil de ce club."

Dani Alves doit patienter

S’il lui faudra attendre janvier pour pouvoir être inscrit dans l’effectif du Barça, Dani Alves prend déjà part aux entraînements et compte bien jouer son rôle de grands frères dès maintenant. Celui qui a pris le numéro 8 en hommage à Iniesta et Stoichkov se montre d’ailleurs très investi dans ce qui ressemble à une mission.

"J'espère pouvoir ramener un peu de joie. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de négatif autour de l'équipe, le moment est venu que ça change. C'est notre ambition, regarder la solution et pas le problème. Le défi est très grand, mais l'envie l'est encore plus."

Avec Xavi et Dani Alves, le Barça a ramené la culture de la gagne qui l’avait porté au sommet de l’Europe pendant dix ans. Avec l’espoir que la mayonnaise prenne de nouveau…