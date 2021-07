Damsgaard a la cote en Angleterre

Mikkel Damsgaard, la nouvelle pépite du football danois, est très courtisé en cette période de mercato. Surtout en Angleterre.

Tottenham, Liverpool, Barcelone et la Juventus seraient tous intéressés par la signature de l'ailier danois de 21 ans, Mikkel Damsgaard.

Le prix de Damsgaard fixé à 40M€

Le quotidien italien Gazetta dello Sport a déclaré que la Sampdoria avait fixé le prix de Damsgaard à 40 millions d’euros. Cela survient après que les Danois ont atteint les demi-finales de l'Euro 2020 avant d'être éliminés par l'Angleterre. Et Damsgaard a été une figure clé pour les aider à se qualifier pour le dernier carré.

Le jeune prodige s’est offert un doublé. Il a marqué son premier lors du match de poule contre la Russie (4-1) d’une frappe sublime de l’extérieur de la surface. Et le second, il l’a mis en demi-finale contre l’Angleterre. Un coup franc juninhesque mais qui n’a pas suffi pour assurer la qualification aux siens.

Les Spurs souhaitent faire venir Damsgaard au club alors qu'ils cherchent à renforcer leur équipe suite à l’arrivée sur le banc de l’équipe de Nuno Espirito Santo. Liverpool, de son côté, espère s’offrir du sang-neuf pour repartir de l’avant à la suite d’une campagne décevante en Premier League.

Quant à Barcelone et la Juventus, ils voudront être plus compétitifs en Ligue des champions lors de la campagne 2021-22, car aucun d'eux n'a dépassé les 8es de finale de la saison précédente. Et ils voient en Damsgaard l’élément susceptible de les aider dans cette optique.