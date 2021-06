"Cruyff doit se retourner dans sa tombe"

Ronald de Boer n'a pas été tendre avec son frère Frank au moment de juger les prestations de la sélection hollandaise contre l'Ecosse.

Ronald de Boer comprend les critiques qui s’abattent sur son frère Frank et sur la formation en 5-3-2 avec l'équipe nationale des Pays-Bas, ajoutant que la légende oranje Johan Cruyff "se retournerait dans sa tombe" s'il le voyait - mais souligne qu'il y a quand même du positif dans le choix de son frère.

Les frères De Boer ont vu les Oranjes faire match (2-2) contre l'Écosse lors de leur premier match de préparation avant l'Euro 2020, avec un but tardif de Memphis Depay nécessaire pour ne pas connaitre une cruelle désillusion contre l'équipe de Steve Clarke.

Tout au long, les Oranje ont essayé une formation plus défensive que leur 4-3-3 traditionnel. Les lacunes de la formation ont valu aux joueurs et au sélectionneur un retour de bâton après le match, mais le frère de leur entraîneur peut voir à la fois les mérites et les défauts d'une telle tactique.

"Johan Cruyff se retournerait dans sa tombe", a déclaré De Boer à De Telegraaf à propos de la formation avant le dernier match de préparation des Pays-Bas contre la Géorgie.

"Mais il le ferait aussi [s'il voyait] les matchs de Barcelone sous Ronald Koeman. Bien que ce soit toujours un système très attrayant, il s'agit de la façon dont vous l’utilisez."

"Quand tu as deux très bons adversaires contre toi, c'est utile de mettre quelqu'un entre tes deux défenseurs centraux. Alors tu as toujours des certitudes et tu joues aussi offensivement."

L'article continue ci-dessous

Après avoir que les Pays-Bas aient raté la qualification pour la Coupe du monde 2018, Frank de Boer mènera désormais son pays à son premier tournoi majeur depuis que les Oranje ont terminé troisièmes à la Coupe du monde 2014.

Ce sera la première participation à cette nouvelle génération emmenée par Memphis Depay mais qui devra malheureusement faire sans Virgil van Dijk pas assez remis de sa blessure en début de saison mais aussi de Jasper Cillessen, absent à la suite d’un cas de Covid-19.

Les Pays-Bas affronteront l'Ukraine, la Macédoine du Nord et l'Autriche dans le groupe C, et sont favoris pour atteindre les huitièmes de finale.