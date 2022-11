Croatie-Belgique : diffusion TV ; live streaming, compos probables et avant-match

Ce jeudi, la Belgique est dans l'obligation d'obtenir un résultat face à la Croatie pour espérer se qualifier en huitième de finale du Mondial.

La Belgique est dos au mur ! Après leur défaite (0-2) face au Maroc, les Diables Rouges doivent obtenir un résultat face à la Croatie ce jeudi pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Une victoire leur assurerait une qualification, tandis qu’avec un nul, ils devront espérer que le Maroc perde par trois buts d’écart face au Canada dans le même temps. Dans une ambiance interne électrique, les Belges devront se montrer solidaires pour éviter un désastre en sortant dès la phase de groupes.

De son côté, la Croatie n’a besoin que d’un match nul pour se qualifier après sa large victoire sur le Canada (4-1).

Match Croatie-Belgique Date 01/12/2022 Heure 16 heures Chaîne BeIN Sports

Où voir le match Croatie-Belgique ?

Le match Croatie-Belgique sera diffusée sur la chaîne BeIN Sports et sera également disponible sur BeIN Connect.

Chaîne TV Streaming BeIN Sports BeIN Connect

Les compositions probables

Pour cette rencontre, la Croatie devrait une nouvelle fois s’appuyer sur son milieu de terrain avec Luka Modric, Marcelo Brozovic et Matteo Kovacic. Ivan Perisic sera aligné sur le côté gauche tandis que Marko Livaja devrait débuter en pointe. En défense, la pépite croate Josko Gvardiol devrait être alignée aux côtés de l’ancien Lyonnais Dejan Lovren.

De son côté, Roberto Martinez devrait une nouvelle fois confier les clés du jeu de son équipe à Kevin De Bruyne et Eden Hazard, positionnés derrière Michy Batshuayi. Axel Witsel et Youri Tielemans seront chargés de tenir l’entre-jeu, tandis que Jan Verthonghen et Toby Alderweireld occuperont la charnière centrale avec Timothy Castagne.

La composition probable de la Croatie : Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa - Modric, Brozovic, Kovacic - Kramaric, Livaja, Perisic.

La composition probable de la Belgique : Courtois - Castagne, Alderweireld, Vertonghen - Meunier, Tielemans, Witsel, Carrasco - De Bruyne, E. Hazard - Batshuayi.

Cinq derniers résultats

Croatie Belgique Croatie 4-1 Canada (27/11/2022) Belgique 0-2 Maroc (27/11/2022) Maroc 0-0 Croatie (23/11/2022) Belgique 1-0 Canada (23/11/2022) Arabie Saoudite 0-1 Croatie (16/11/2022) Belgique 1-2 Égypte (18/11/2022) Autriche 1-3 Croatie (25/09/2022) Pays-Bas 1-0 Belgique (25/09/2022) Croatie 2-1 Danemark (22/09/2022) Belgique 2-1 Pays de Galles (22/09/2022)

Confrontations directes entre les deux équipes

Date Résultat 06/06/2021 Belgique 1-0 Croatie 11/10/2013 Croatie 1-2 Belgique 11/09/2022 Belgique 1-1 Croatie 03/03/2022 Belgique 0-1 Croatie 10/09/2022 Belgique 2-1 Croatie

