Cristiano Ronaldo veut déjà revenir en Europe !

Cinq mois après son arrivée à Al-Nassr, Cristiano Ronaldo souhaiterait déjà repartir et revenir en Europe.

C'est à la surprise générale que Cristiano Ronaldo avait rejoint Al-Nassr fin décembre après une première partie de saison chaotique avec Manchester United et une Coupe du monde manquée avec le Portugal. Un transfert surprenant et qui a marqué la fin d'une ère puisqu'il a mis fin à 20 ans d'exploits, de trophées et de buts en pagaille de la part du mythique numéro 7. Depuis, le quintuple Ballon d'Or avec sa nouvelle équipe. D'un point de vue individuel, il compte 13 buts en 17 matches mais n'a marqué que lors de 7 rencontres différentes. Sur le plan collectif, Al-Nassr est deuxième à trois points d'Al-Ittihad.

Ronaldo rêve de revenir en Europe

De quoi faire réfléchir le joueur de 38 ans sur son avenir. Et malgré un contrat juteux de 200 millions d'euros sur deux ans, le natif de Madère pourrait chercher un nouveau point de chute dès cet été, comme l'affirme Mundo Deportivo ce mardi. D'après le quotidien espagnol, la star portugaise souhaiterait revenir en Europe. En cause, les infrastructures du club qu'il juge "loin de celles de la société moderne" mais aussi des difficultés à s'adapter au style de vie en Arabie saoudite.

Mais alors que son entourage n'hésite pas à faire savoir ses envies de départ, il pourrait être compliqué pour CR7 de quitter l'Arabie saoudite. Lié jusqu'en juin 2025 avec Al-Nassr, il devra verser une indemnité comprenant son salaire sur le reste de son contrat s'il veut résilier son contrat sans avoir trouvé d'accord avec son club. L'attaquant devrait donc payer une somme astronomique de sa poche si Al-Nassr, qui n'a aucun intérêt à le laisser partir, s'il veut s'en aller. Il pourrait même être suspendu pendant quatre mois.