Cristiano Ronaldo quitte Manchester United !

Actuellement au Qatar pour disputer sa cinquième Coupe du Monde avec le Portugal, Cristiano Ronaldo était dans une situation délicate avec Manchester United suite à ses récentes déclarations, notamment à l'encontre de son entraîneur Erik ten Hag et des dirigeants mancuniens. Et alors que l'on pensait qu'il attendrait la fin du Mondial pour clarifier sa situation, la nouvelle est tombé ce mardi dans la soirée, entre un Pologne-Mexique et un France-Australie.

Dans un communiqué, le club de Manchester United a annoncé que Cristiano Ronaldo quittait le club à la suite d'un accord à l'amiable. Dans ce texte assez court, le club anglais remercie tout de même le Portugais pour ce qu'il a apporté au club lors de ses deux passages et lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC