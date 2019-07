Cristiano Ronaldo prêt à revenir au Real Madrid ?

La star portugaise a lâché une véritable bombe ce lundi en clamant qu’il voudrait « retourner à Madrid le plus tôt possible ».

À peine un an après l’avoir quitté, Cristiano Ronaldo chercherait-il à retrouver son ancienne maison du Real ? C’est ce qu’on pourrait en déduire à la lecture des déclarations que le quintuple Ballon d’Or a tenues ce lundi lors d’un évènement organisé par Marca.

Le célèbre quotidien espagnol a invité le Portugais à Madrid afin de lui remettre le Prix de Légende. Le joueur de la a non seulement honoré l’assistance de sa présence en se rendant à la cérémonie, mais il s’est aussi prêté au jeu des questions-réponses. De jeunes enfants sont montés sur l’estrade pour l’interroger sur son passage de neuf ans chez les Merengue et aussi sur ses intentions futures.

L'article continue ci-dessous

Unos de los niños que preguntó a Cristiano: "Me dio mucha pena que te fueras del Madrid”

📍Y así repondió el portugués ⬇️ #CR7MARCALeyenda pic.twitter.com/4iMWl1z63Y — MARCA (@marca) 29 juillet 2019

"Cela m'a fait beaucoup de peine quand tu es parti de Madrid", lui a d’abord lancé un gosse fan du Real. CR7 n’est pas resté sans réaction et a répondu avec honnêteté et un large sourire: "Moi aussi". Deux mots qui en disent long sur son attachement à la Casa Blanca.

S’il s’est montré nostalgique, Ronaldo n’a en revanche manifesté aucun regret par rapport au fait d’avoir rejoint la Vieille Dame. "Ce qui est important, c'est que ma carrière ait bien continué après Madrid, a-t-il déclaré. Ce n'est pas facile de quitter le de la façon dont je l'ai fait, après neuf années, et d'arriver dans un championnat différent, avec des coéquipiers différents. Et à 33 ans. Et mon avis, c'est que j'ai fait une grande saison, une des meilleures de ma carrière sur le plan individuel et collectif, en gagnant le championnat italien, une Coupe d' et la avec le ."

Il a fait la paix avec Florentino Perez

En apparence, Ronaldo ne compte pas faire faux-bond aux champions d’Italie dans l’immédiat. En revanche, dans le futur, il n’est pas exclu qu’il délaisse les Bianconeri pour retrouver le club où il a accompli ses meilleures années de footballeur. "Madrid est l'une des plus belles villes du monde. Y revenir est toujours spécial. J'espère revenir le plus tôt possible à Madrid", a-t-il concédé.

SEÑAL TV | El cariñoso abrazo entre Cristiano y Florentino en los últimos instantes de la gala https://t.co/t2aMIVmQAf #CR7MARCALeyenda pic.twitter.com/K0L6j3utoX — MARCA (@marca) 29 juillet 2019

Ronaldo a quitté le Real fâché, en raison notamment de son contentieux avec Florentino Perez, coupable selon lui de ne pas avoir tout fait pour le retenir. La hache de guerre entre les deux hommes est cependant enterrée désormais. La preuve ; le président madrilène était présent dans la salle, et il est même monté sur le podium pour offrir une accolade à son ancien protégé. Pas du tout rancunier, CR7 l’a enlacé tout aussi fort. Un geste sincère, peut-être même spontané mais qui fera assurément les choux gras de la presse ibérique. L’histoire de Ronaldo avec le Real n’est donc peut-être pas terminée.