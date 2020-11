Cristiano Ronaldo, le Real Madrid n'est pas chaud

Un retour de Cristiano Ronaldo au Real est évoqué. Mais le Real Madrid ne serait pas chaud.

Le rapprochement entre Cristiano Ronaldo et le a a pris une tournure spectaculaire ces dernières semaines. Le point de départ a été sa présence au Santiago Bernabéu dans le El Clásico le 1er mars. Ce jour-là, il a appelé Florentino Pérez pou dscuter avec .

Les appels du pied ont été répétés à différents dirigeants madrilènes, notamment sur les réseaux sociaux, pour passer aux photos qu'il a récemment prises avec Sergio Ramos et Pepe et cette semaine avec Modric et Kovacic.

Tout cela coïncide avec les rumeurs selon lesquelles Cristiano Ronaldo pourrait vouloir retourner dans l'équipe merengue ou au moins quitter la Juve, qui, selon ses dirigeants, cherche à réduire les salaires de l'équipe première après le coup économique subi suite à la pandémie.

Le problème que Cristiano Ronaldo pourrait rencontrer au cas où il penserait à un changement de décor est que dans aucun pays il ne trouvera un système fiscal comme celui qu'il a en , ce qui a poussé de nombreux footballeurs à chercher leur destination dans le pays.

Les revenus générés à l'extérieur du pays sont imposés au taux forfaitaire de 100000 euros, ce qui a été pour beaucoup la raison principale de leur arrivée en .

Marca ajoute que le Real Madrid n'envisage pas son éventuel retour. Le salaire élevé qu'il perçoit est le principal obstacle et, en plus, beaucoup pensent au sein de la Maison Blanche que les retours de joueurs ne sont pas toujours bons.