Cristiano Ronaldo "fier" d'avoir battu un énième record

Cristiano Ronaldo s'est dit fier d'avoir battu un nouveau record lors d'une soirée "spéciale" qui lui a valu sa 197e sélection avec le Portugal.

Le quintuple Ballon d'Or a pris l'habitude de réécrire les livres d'histoire au fil des ans. Jeudi, il a ajouté une nouvelle entrée à son remarquable conte de fées sportif en défendant les couleurs de son pays lors d'un match de qualification pour l'Euro 2024 contre le Lichtenstein. Comme on pouvait s'y attendre, le joueur de 38 ans a participé à la victoire 4-0 de son pays, avec un doublé à la clé. Il compte désormais 120 réalisations pour le Portugal - un record - et a disputé plus de matches que n'importe qui d'autre dans le football international masculin (197).

Ronaldo a publié un message sur les réseaux sociaux après avoir franchi une nouvelle étape importante : "Je me sens tellement bien de rejouer et de marquer pour notre équipe nationale et dans un stade spécial pour moi. Je suis fier d'être le joueur le plus capé de tous les temps."

La dernière sortie de Ronaldo a eu lieu au stade José Alvalade, le domicile du Sporting Portugla et le tremplin sur lequel le légendaire attaquant s'est propulsé vers des sommets inimaginables lorsqu'il a fait ses premiers pas dans ce qui est devenu une carrière tout à fait stupéfiante.

Ronaldo promet d'accumuler les sélections et les buts, alors qu'il tente d'aider le Portugal à remporter un nouveau championnat d'Europe. Il ne montre par ailleurs aucun signe de ralentissement en club, après avoir rejoint le club saoudien d'Al-Nassr à la suite de sa mise à disposition par Manchester United.