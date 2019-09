Cristiano Ronaldo élu joueur de l'année au Portugal

Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois été désigné comme le meilleur de footballeur au Portugal.

Et de dix ! Pour la dixième fois de sa carrière, Cristiano Ronaldo a reçu lundi le prix du meilleur joueur de l'année au . Il s'agit d'un record.

CR7 avait commencé sa moisson en 2007. Et depuis, il n'y a que deux années où cette récompense lui a échappé. C'était en 2010 au profit de Simao, et en 2014 au profit de Pepé. Ses nombreux trophées s'ajoutent aux cinq Ballons d'Or Football qu'il possède déjà dans son armoire personnelle.

Ronaldo est aussi en course pour cueillir le trophée de The Best en ce mois de septembre. Il est en concurrence avec son vieux rival Lionel Messi et le Néerlandais Virgil Van Dijk.

Le précédent record était detenu par Luis Figo, sacré sans discontinuité entre 1995 et 2000.

Pour rappel, en 2015, alors qu'il évoluait encore au , Ronaldo avait été élu joueur du siècle dans son pays.