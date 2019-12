Cristiano Ronaldo dévoile l'origine du fameux 'siiiiii'

Cristiano Ronaldo a expliqué sa fameuse célébration et en a dévoilé l'origine dans un entretien exclusif à DAZN.

Cette célébration, véritable marque de fabrique de la star portugaise, s'est développée lors d'une pré-saison avec le , comme Cr7 l'a expliqué lors d'une interview exclusive avec DAZN.



"J'ai commencé à le dire quand j'étais au Real Madrid", a déclaré Ronaldo dans un extrait d'une interview qui sera publiée dans son intégralité le 26 décembre prochain.

"Quand nous avons tout gagné, les joueurs avaient dit" siiii! (Oui en Espagnol, ndlr)". J'ai commencé à le dire, je ne sais pas pourquoi. Cela m'est venu naturellement", ajoute Cr7.

"Je me souviens de la pré-saison à Los Angeles. Nous avions joué contre , j'ai marqué un but et je l'ai fait (imite la célébration). Les gens m'ont demandé: 'pourquoi l'avez-vous fait?' Je ne sais pas. Je l'ai fait, je me suis retourné, mais naturellement, parce que je dis toujours que les meilleures choses se passent de manière naturelle."