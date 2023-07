Cristiano Ronaldo de retour en Premier League ? Eddie Howe lève le voile sur un prêt à Newcastle

Eddie Howe a laissé entrevoir la possibilité pour Newcastle d'utiliser ses relations avec l'Arabie saoudite pour des prêts de stars, comme CR7.

Newcastle retrouvera la Ligue des champions cette saison, mais jusqu'à présent cet été, Sandro Tonali a été le seul renfort de l'équipe d'Eddie Howe. Eddie Howe a maintenant suggéré que le club pourrait passer des accords avec des équipes saoudiennes qui, comme Newcastle, appartiennent au Fonds d'investissement public (PIF) de l'État du Golfe.

"Si c'est le bon choix pour Newcastle..."

Interrogé sur la possibilité que des joueurs comme Ronaldo et Ruben Neves deviennent des cibles de prêt pour les Magpies, Howe a répondu : "Cela dépend si c'est le bon choix pour le club, si c'est le bon choix pour l'équipe. Cela dépend si c'est la bonne chose à faire pour Newcastle. Nous agirons toujours au mieux de nos intérêts".

Il a ajouté à propos de la controverse entourant le départ des meilleurs joueurs européens vers l'Arabie saoudite : "Je ne pense pas que les tarifs soient trop élevés. Je ne pense pas que les tarifs soient nécessairement excessifs, mais peut-être que les salaires le sont, ce qui rend le pays attrayant pour les joueurs".

"Un budget strict que nous devons respecter"

Howe a également admis qu'en dépit de la richesse de ses propriétaires, Newcastle ne sera pas en mesure de dépenser de l'argent sur tous les transferts. "Il n'y a aucune chance que nous soyons en mesure d'acheter des joueurs de ce calibre ou à ce prix lors de chaque transfert. Ce n'est pas un plan que nous suivons, car nous allons devoir faire preuve d'ingéniosité avec les fonds qui nous restent.

"Nous avons un budget très strict que nous essayons de respecter. Il y a parfois eu des frustrations et des jours difficiles. Je suis passé par toutes les émotions cet été. Je suis très heureux de l'arrivée de Sandro, mais nous savons que nous avons besoin de plus. Nous sommes prêts à être patients et à attendre les bons éléments, mais nous sommes également conscients que nous devons nous renforcer", a ajouté l'entraîneur des Magpies.

"Avec les compétitions dans lesquelles nous sommes engagés, avec trois matches par semaine, nous devons être en mesure de faire tourner l'équipe mais aussi de faire venir des joueurs d'un niveau équivalent. Nous devrons peut-être faire preuve de créativité, mais nous essayons de trouver toutes les solutions possibles pour renforcer le club", a conclu Eddie Howe.

Le PIF possède 80 % de Newcastle et contrôle quatre clubs de la Saudi Pro League. Cet été, des joueurs comme Karim Benzema, N'Golo Kante, Roberto Firmino et Neves ont suivi Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite. Howe devra recruter davantage si Newcastle veut consolider sa place dans le top 4 de la Premier League et tirer le meilleur parti de son retour en Europe. La signature de Ronaldo pourrait s'avérer difficile, mais les rumeurs devraient persister dans les semaines à venir.