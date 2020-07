Cristiano Ronaldo chasse le record de Gonzalo Higuain

En inscrivant un doublé lundi contre la Lazio, Cristiano Ronaldo peut légitimement espérer aller chercher le record de buts sur une saison en Italie.

Cristiano Ronaldo a été le héros lundi du match opposant la à la en . En scorant à deux reprises, il a permis à sa formation bianconera de l’emporter (2-1) et se rapprocher encore un peu plus du titre de champion.

Sur le plan personnel, ces deux réalisations ont aussi été très importantes pour l’ancien Merengue. Parce qu’il est revenu à la hauteur de Ciro Immobile en tant que meilleur buteur de la cette saison (30 réalisations). Et aussi parce qu’il n’est plus qu’à six unités du record absolu dans cette ligue, détenu par son actuel coéquipier au sein de la Vieille Dame Gonzalo Higuain.

« Les records sont toujours importants »

Lors de sa dernière saison à en 2015/16, El Pipita avait claqué 36 pions. Ronaldo a encore quatre matches pour faire aussi bien ou mieux. Et c’est ce qu’il vise, même si sa priorité est d’offrir le titre à la Juve. « Si cela se produit, c’est bien mais je ne m’en préoccupe pas trop, je veux aider l’équipe à gagner. J’essaierai mais l’important est de gagner le championnat, a-t-il confié à Sky Sport Italia. Les records sont toujours importants, mais c’est plus important de gagner avec l’équipe. Il reste encore quatre matchs et nous ne pouvons pas nous relâcher. »

L'article continue ci-dessous

A noter que CR7 est aussi devenu le tout premier joueur à inscrire 50 buts dans trois championnats majeurs différents. Il l’avait aussi fait auparavant en et en . Un accomplissement qui risque d’être longtemps inégalé.

Plus d'équipes

Ronaldo continue donc de faire le bonheur de la Vieille Dame. Logiquement, les dirigeants du club piémontais se réjouissent et se félicitent chaque jour d’être allés le chercher à Madrid il y a deux ans. Fabio Paratici a confié à son sujet après le succès contre la Lazio : "Cristiano est une personne sensible et éduquée. Il ne fait pas peser son statut de joueur le plus fort du monde. Il a un dialogue normal avec les managers, les footballeurs et l’entraîneur. Il est super convaincu de rester, il est très bien avec nous."